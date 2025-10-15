Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Σε ανοιχτή κόντρα με την κυβέρνηση Τραμπ βρίσκονται απο χθες (14/10) οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι μετά και την άρνηση των μεγαλύτερων μέσων ενημέρωσης της χώρας να δεχτούν το τελεσίγραφο που εξέδωσε το Υπουργείο Άμυνας με νέους περιορισμούς στο τι δημοσιεύουν.

Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζήτησε από κορυφαίους δημοσιογράφους που είναι διαπιστευμένοι στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα παραιτούνται από το δικαίωμά τους να ανακτούν ή να χρησιμοποιούν υλικό χωρίς προηγούμενη έγκριση για δημοσίευση, ακόμα κι όταν η πληροφορία δεν είναι απόρρητη.

“Όσοι δημοσιογράφοι δεν υπογράψουν τη δήλωση”, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Πητ Χέγκσεθ, “κινδυνεύουν να χάσουν τη δυνατότητα εισόδου στο Πεντάγωνο”.

Τουλάχιστον 30 ειδησεογραφικοί οργανισμοί μεταξύ των οποίων οι New York Times, το Associated Press, το HuffPost ακόμα και το Fox News, που στηρίζει Τραμπ, απέρριψαν το τελεσίγραφο και δήλωσαν ότι δεν θα υπογράψουν.

Η προθεσμία που τους είχε δοθεί ήταν μέχρι την Τρίτη 14/10 αλλιώς θα πρέπει να παραδώσουν τα διαπιστευτήριά τους μέχρι την Τετάρτη 15/10.

“Σήμερα, ενώνουμε τη φωνή μας με κάθε άλλο δημοσιογραφικό οργανισμό και αρνούμαστε να δεχτούμε τις νέες προϋποθέσεις του Πενταγώνου, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των δημοσιογράφων να ενημερώνουν το έθνος και τον κόσμο για σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας”, έγραφε η δήλωση.

“Η πολιτική αυτή δεν έχει προηγούμενο και απειλεί τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας. Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε θέματα σχετικά με τον αμερικανικό στρατό όπως κάθε ένας από εμάς έχει κάνει για δεκαετίες, υπερασπιζόμενοι τις αρχές ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου”.

Η πρώτη ψηφιακή εφημερίδα που αντέδρασε με ανάρτησή της ήταν η HuffPost, αναφέροντας ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποταγεί σε λογοκρισία.

Η Ένωση Τύπου Πενταγώνου (PPA), ο φορέας που εκπροσωπεί τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η νέα πολιτική που προωθεί ο Υπουργός Άμυνας Πητ Χέγκσεθ “φιμώνει τους εργαζομένους του Πενταγώνου και απειλεί με αντίποινα ρεπόρτερ που αναζητούν πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση”.

Η ένωση συντακτών ανέφερε επίσης ότι “η πιθανή απομάκρυνση δημοσιογράφων από το Πεντάγωνο θα πρέπει να αφορά όλους”.

Σχεδόν όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, όπως το ABC News, το CBS News, το CNN, το NBC News και το Fox News (στο οποίο ο Χεγκσεθ ήταν παρουσιαστής επί μία δεκαετία) δημοσιοποίησαν την Τρίτη 14/10 μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης κοινή τους δήλωση στην οποία καταδικάζουν τους νέους κανόνες και αρνούνται να υπογράψουν το έγγραφο.

New: Major TV networks reject Pentagon's demand that credentialed reporters sign pledge pic.twitter.com/Ne00ZqaGC4 — David Folkenflik (@davidfolkenflik) October 14, 2025

Εκτός από τα μεγάλα δίκτυα της καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης, το Reuters, το Associated Press, οι New York Times, η Washington Post, το Atlantic, το Politico, το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP και το NPR έχουν όλοι δηλώσει ότι δικοί τους δημοσιογράφοι δεν θα υπογράψουν τους περιορισμούς του Πενταγώνου.

Here's an updated list of who has signed and who is refusing to sign the Pentagon's press policy.

https://t.co/XWxO0vqhsM pic.twitter.com/TwVlyy6LfL — Scott Nover (@ScottNover) October 14, 2025

Ακόμα και μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την κυβέρνηση, όπως το Newsmax, δήλωσαν ότι δεν θα υπογράψουν.

Το μόνο μέσο που έχει αποδεχτεί δημοσίως τους κανόνες είναι το One America News, το οποίο είναι εμφανώς υπέρ της MAGA (“Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά”) ιδεολογίας.

Οι νέοι κανόνες που θέλει να επιβάλλει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αποτελούν το αποκορύφωμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τη δράση των δημοσιογράφων, κατά παράβαση της Πρώτης Τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος.

(Με πληροφορίες από CNN)