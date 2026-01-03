Διάγγελμα για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του πραγματοποιείσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθέσεις και από τις πιο αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει όσα πέτυχε η Αμερική χθες — ή, ειλικρινά, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας εξουδετερώθηκαν, καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, συνέλαβαν με επιτυχία τον Μαδούρο μέσα στη νύχτα».

Τραμπ: Θα διοικήσουμε εμείς τη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει μια «σωστή μετάβαση».

«Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», ανέφερε. «Δεν θέλουμε να εμπλακούμε αφήνοντας κάποιον άλλον να αναλάβει και να έχουμε την ίδια κατάσταση που είχαμε για πολλά χρόνια στο παρελθόν. Έτσι, θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση».

Τραμπ: Η πετρελαϊκή υποδομή της Βενεζουέλας γίνεται και πάλι δικιά μας

«Η πετρελαϊκή υποδομή της Βενεζουέλας που φτιάχτηκε από εμάς ξαφνικά πέρασε σε ξένα χέρια. Σήμερα γίνεται και πάλι δικιά μας. Κάποιοι πολεμούσαν πολέμους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και στη γειτονιά μας, μας λήστευαν.



Επιστρέφουμε στο δόγμα Μονρόε ξανά. Σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Τώρα θα το θυμηθούν όλοι. Κανένας δεν θα μας αμφισβητήσει ξανά στην ήπειρο και στο νότιο ημισφαίριο. Επιστρέφουμε δυναμικά στη δική μας περιοχή.



Το μέλλον θα καθοριστεί από το πόσο καλά θα προστατεύσουμε την περιοχή μας αλλά και ολόκληρη την περιοχή από «παρεμβολές». Αυτοί είναι οι κανόνες που διαχρονικά ρυθμίζουν την δυναμική των υπερδυνάμεων»