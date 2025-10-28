Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2028, ωστόσο δεν δεσμεύτηκε κατηγορηματικά ότι δεν θα επιδιώξει τρίτη προεδρική θητεία, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για εικασίες σχετικά με τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν υπονοήσει επανειλημμένα την πιθανότητα να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία, αστειευόμενος σε συγκεντρώσεις και λανσάροντας καπέλα με το σύνθημα «Trump 2028». Παρότι οι περισσότεροι συνταγματολόγοι αποκλείουν το ενδεχόμενο τρίτης θητείας, ορισμένοι σύμμαχοί του φέρονται να αναζητούν νομικά “παραθυράκια” για να το καταστήσουν εφικτό.

Σύμφωνα με την 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος περισσότερες από δύο φορές. Ωστόσο, κάποιοι υποστηρικτές του Τραμπ έχουν προτείνει εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα ως αντιπρόεδρος, με άλλον πολιτικό ως Πρόεδρο, ο οποίος στη συνέχεια θα παραιτούνταν, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, ο Τραμπ απέρριψε αυτήν την ιδέα, λέγοντας:

«Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν θα το έκανα. Είναι υπερβολικά πονηρό. Ο κόσμος δεν θα το ενέκρινε. Δεν θα ήταν σωστό».

Οι συνταγματολόγοι σημειώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν νόμιμο, καθώς η 12η Τροπολογία προβλέπει πως «κανένα πρόσωπο μη επιλέξιμο για το αξίωμα του Προέδρου δεν μπορεί να είναι υποψήφιο για Αντιπρόεδρος».

«Έχω τα καλύτερα ποσοστά που είχα ποτέ»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τρίτης θητείας, ο Τραμπ δήλωσε:

«Θα μου άρεσε πολύ. Έχω τους καλύτερους δείκτες που είχα ποτέ».

Σε ερώτηση αν αποκλείει ρητά μια τρίτη υποψηφιότητα, απάντησε αινιγματικά:

«Δεν την αποκλείω. Εσείς θα πρέπει να μου το πείτε».

Όπως είπε, δεν έχει εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νομικής μάχης για να διεκδικήσει και πάλι το αξίωμα.

Ο 79χρονος Τραμπ, που θα είναι 82 ετών το 2028, θα γινόταν ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ εάν έθετε εκ νέου υποψηφιότητα. Παρά την ηλικία του, διατηρεί έντονο δημόσιο πρόγραμμα και συνεχίζει να εμφανίζεται ενεργός σε διεθνείς περιοδείες και συνεντεύξεις.

Υποψήφιοι διάδοχοι και εσωκομματικές ζυμώσεις

Ο Τραμπ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λέγοντας ότι «θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια ασταμάτητη ομάδα» στις επόμενες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ρούμπιο —παρών στο αεροσκάφος— χαμογέλασε αμήχανα, ενώ ο Τραμπ προέβλεψε «λαμπρό πολιτικό μέλλον» και για τους δύο.

Οι δηλώσεις του έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με ορισμένους συνεργάτες του να υποστηρίζουν την παραμονή του στην εξουσία και άλλους να προετοιμάζονται για τη “μετά Τραμπ” εποχή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Economist, ο πρώην στενός του συνεργάτης Στιβ Μπάνον υποστήριξε ότι «υπάρχει σχέδιο για την παράκαμψη της 22ης Τροπολογίας», προσθέτοντας πως ο Τραμπ είναι «όργανο θεϊκής βούλησης» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι το στρατόπεδό του εργάζεται ήδη για την υλοποίησή του.