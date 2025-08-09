Ραντεβού με τον ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πουτιν στην Αλάσκα έδωσε δηλώνει πως έκλεισε ο Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο ήδη οι πρώτες δηλώσει του αμερικανού προέδρου περί «ανταλλαγής εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών» ανάβει φωτιές στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει πως η χώρα του δεν θα εκχωρήσει ποτέ εδάφή στον κατακτητή.

Την ίδια στιγμή πληροφορέις της Wall Street Journal αναφέρουν πως ήδη φαίνεται να υπάρχει κάποια υποχώρηση στις ρωσικές διεκδικήσεις με τη Μόσχα να επιμένει στην διατήρηση των υπο ρωσική κατοχή εδαφών σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την Κριμαία που προσάρτησε το 2014. Όπως αναφέρει όμως το ρεπορτάζ φαίνται πως ο Πούτινι είναι πιο ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για τις περιοχές της Χερσώνα και της Ζαπορίζια.

Μέσα από το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ως εξής την τοποθεσία καθώς και την ημέρα που θα συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο:

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στην υπέροχη πολιτεία της Αλάσκα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Truth Social.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει ότι θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν “πολύ σύντομα” στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

“Θα συναντήσω τον πρόεδρο Πούτιν πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω πως δυστυχώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, διαφορετικά θα το είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα”, δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι θα ανακοινώσει τον τόπο της συνάντησης κορυφής αργότερα την Παρασκευή (ώρα Ουάσινγκτον).

Ανταλλαγή εδαφών προτείνει ο Τραμπ-Αντιδρά ο Ζελένσκι

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει κάποια ανταλλαγή γης.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε στη συνέχεια τη σύνοδο κορυφής με διαδικτυακή ανακοίνωση.

Οι δύο ηγέτες θα «επικεντρωθούν στη συζήτηση επιλογών για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρηνικής επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

«Προφανώς, αυτή θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά θα συμμετάσχουμε σε αυτήν ενεργά και δυναμικά», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο Πούτιν διεκδικεί τέσσερις ουκρανικές περιοχές – το Λουχάνσκ, το Ντόνετσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα – καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε το 2014. Οι δυνάμεις του δεν ελέγχουν πλήρως όλα τα εδάφη στις τέσσερις περιοχές.

Στην βραδινή του ομιλία προς το έθνος την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός εφόσον ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία. Είπε ότι είχε περισσότερες από δώδεκα συνομιλίες με ηγέτες διαφόρων χωρών και η ομάδα του βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα σε νέες του δηλώσει ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε πάντως ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές». Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, στενού συμμάχου της Ουκρανίας, δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι μια παύση στη σύγκρουση θα μπορούσε να είναι κοντά.

Μιλούσε μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι. «Υπάρχουν ορισμένα σημάδια, και έχουμε επίσης μια διαίσθηση, ότι ίσως ένα πάγωμα της σύγκρουσης – δεν θέλω να πω το τέλος, αλλά ένα πάγωμα της σύγκρουσης – είναι πιο κοντά παρά πιο μακριά», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου. «Υπάρχουν ελπίδες για αυτό».

Ο Τουσκ είπε επίσης ότι ο Ζελένσκι ήταν «πολύ επιφυλακτικός αλλά αισιόδοξος» και ότι η Ουκρανία ήταν πρόθυμη να διαδραματίσει η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ρόλο στον σχεδιασμό μιας κατάπαυσης του πυρός και μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η τελευταία φορά που η Αλάσκα φιλοξένησε μια διπλωματική συνάντηση υψηλού διακυβεύματος ήταν τον Μάρτιο του 2021, όταν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Δημοκρατικού πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν συναντήθηκαν με κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους στο Άνκορατζ.

