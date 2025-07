Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3 τραυματίστηκαν, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην πόλη Λιαογιάνγκ της Κίνας. Οι φλόγες τύλιξαν το κτίριο που στεγάζει το εστιατόριο και πυκνοί μαύροι καπνοί γέμισαν την ατμόσφαιρα.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ μίλησε για τραγωδία που επέφερε «βαριές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές». Έκανε λόγο μάλιστα για ένα «ιδιαίτερα επώδυνο δίδαγμα». Ο πρόεδρος αιτήθηκε «να διευκρινιστούν γρήγορα οι αιτίες του περιστατικού και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης».

