Η Έμιλια Κλαρκ αποκάλυψε ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας της σειράς κατασκοπείας Ponies, λέγοντας ότι έσπασε πλευρό ενώ γύριζε έντονες ερωτικές σκηνές.

Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια σε συνέντευξή της στο The Wrap, υπήρξε ένα πολύ απαιτητικό γύρισμα όπου είχε συνεχόμενες σκηνές με τρεις άντρες σε λίγες ώρες. Όπως περιέγραψε: «Three men, in a number of hours… I broke a rib that day» δηλαδή «τρεις άντρες, μέσα σε αρκετές ώρες… εκείνη την ημέρα έσπασα ένα πλευρό».

Η συμπρωταγωνίστριά της Haley Lu Richardson επιβεβαίωσε τη διήγηση, τονίζοντας ότι η Κλαρκ έχει λεπτή σωματική διάπλαση και ότι ο τραυματισμός ήταν πραγματικός: «She really did… she broke a rib».

Όταν η Κλαρκ επισκέφθηκε τον γιατρό για το τραύμα, εκείνος την ρώτησε πώς συνέβη, και εκείνη απάντησε με χιούμορ: «Sex! Times three!» δηλαδή «Σεξ! Τρεις φορές!» αναφερόμενη στις σκηνές.

Η ίδια έχει διευκρινίσει ότι το πλευρό δεν έσπασε τελείως, αλλά βγήκε ελαφρώς από τη θέση του και έχει σχεδόν επουλωθεί έκτοτε.

Στη σειρά «Ponies», η Κλαρκ παίζει την Bea, μια γυναίκα στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου που, ύστερα από τον μυστηριώδη θάνατο του συζύγου της, μπαίνει σε έναν επικίνδυνο κόσμο κατασκοπείας και σχέσεων με στελέχη της KGB για να βρει απαντήσεις ένα πλαίσιο που απαιτεί από την ηθοποιό τόσο συναισθηματική όσο και σωματική ένταση

Παράλληλα με την προώθηση του Ponies, η Κλαρκ μίλησε στους New York Times για το πώς την επηρέασε η λήξη του Game of Thrones της σειράς που την έκανε παγκοσμίως γνωστή ως Daenerys Targaryen. Όπως αποκάλυψε, όταν το «Game of Thrones» ολοκληρώθηκε το 2019 μετά από οκτώ σεζόν, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που σταμάτησε να εργάζεται, με αποτέλεσμα να βιώσει μια «πλήρη ψυχική κατάρρευση». Αυτή η αναγκαστική παύση, που συνέπεσε με την πανδημία, την ανάγκασε να αναρωτηθεί τι θέλει πραγματικά από την καριέρα και τη ζωή της, καθώς μέχρι τότε πολλές από τις επιλογές της ήταν προϊόν του ότι έλεγε «ναι» σε ό,τι της προτάθηκε.

Η ίδια δήλωσε στους New York Times ότι η διακοπή της σειράς της έδωσε την ευκαιρία να ανακτήσει ουσιαστική αυτονομία στις επαγγελματικές της αποφάσεις και να επιλέξει έργα που ανταποκρίνονται στα δικά της ενδιαφέροντα.

Με πληροφορίες από thewrap.com, yahoo.com και nytimes.com