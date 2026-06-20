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Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν τρένο έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δυο βαγόνια του συρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα κάπου πέντε μέτρα πιο κάτω.

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Το τι μεταφέρει ο συρμός δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße.

Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.

Eine Person schwer verletzt. pic.twitter.com/1rylT4eg3k June 20, 2026

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας. Δεν αναμένεται ως εκ τούτου να ενσκήψουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.



