«Είναι απλώς μια ταραχοποιός…είναι τρελή, θα έπρεπε να δει γιατρό» είπε, ερωτηθείς για τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ– η οποία απελάθηκε από το Ισραήλ μαζί με άλλους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που προσπάθησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας- ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός. Δεν ασχολείται πια με το περιβάλλον και τώρα ασχολείται με αυτό; έχει προβλήματα διαχείρισης θυμού. Νομίζω θα έπρεπε να δει γιατρό…αν τη δείτε είναι τόσο νέα, τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή… χάρισμά σας. Είναι απλώς μια ταραχοποιός» είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

Trump on Greta Thunberg: "She's just a troublemaker. She's no longer into the environment, now she's into this? She has an anger management problem. I think she should see a doctor … she's so crazy." pic.twitter.com/G3v8CSA4Ty — Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2025