Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Παρασκευή το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, αφού η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει ομήρους και να αποδεχτεί κάποιους άλλους από τους όρους ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, μα σημαντικά ζητήματα όπως ο αφοπλισμός φαίνονταν να μην έχουν επιλυθεί.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ ετοιμαζόταν για «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα για την απελευθέρωση ομήρων μετά την απάντηση της Χαμάς. Λίγο αργότερα ισραηλινά ΜΜΕ είπαν πως η πολιτική ηγεσία είχε δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μειώσουν την επιθετική δραστηριότητα στη Γάζα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν με την ετοιμότητα για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, χωρίς να αναφέρουν αν θα υπήρχε μείωση στρατιωτικής δραστηριότητας στη Γάζα.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς απάντησε στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ αφού ο Αμερικανός πρόεδρος της έδωσε προθεσμία ως ην Κυριακή να το αποδεχτεί ή να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές συνέπειες.

Ο Τραμπ είπε πως πιστεύει ότι η Χαμάς έδειξε πως ήταν έτοιμη για «ειρήνη διαρκείας» και εστίασε στην ισραηλινή κυβέρνηση: «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα» έγραψε στο Truth Social. «Είμαστε ήδη σε συζητήσεις πάνω σε λεπτομέρειες…αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη Γάζα, έχει να κάνει με την πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Το γραφείο του Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ «θα συνεχίσει να εργάζεται σε πλήρη συνεργασία με τον πρόεδρο και την ομάδα του για τον τερματισμό του πολέμου και σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, που ευθυγραμμίζονται με το όραμα του προέδρου Τραμπ».

Κάτοικοι της Γάζας υποστήριξαν πως ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν την οδό Ταλατινί, «αρτηρία» στην καρδιά της πόλης της Γάζας, μετά το μήνυμα του Ισραήλ για να σταματήσει. Μάρτυρες είπαν επίσης ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη ενέτειναν τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας την ώρα αφού η Χαμάς έβγαλε την ανακοίνωσή της, χτυπώντας σπίτια στη γειτονιά Ρεμάλ.

Οικογένειες ομήρων κάλεσαν τον Νετανιάχου να «διατάξει αμέσως διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων». Η Χαμάς, αντίγραφο της απάντησης της οποίας είδε το Reuters, δεν είπε αν θα συμφωνούσε στον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, κάτι που Ισραήλ και ΗΠΑ θέλουν, μα η Χαμάς στο παρελθόν έχει απορρίψει. Επίσης δεν συμφώνησε στην ισραηλινή σταδιακή απόσυρση- αντί για την άμεση και πλήρη απόσυρση που απαιτεί η ίδια. Ανώτερος αξιωματούχος της είπε στο Al Jazeera πως η οργάνωση δεν θα αφοπλιζόταν πριν λάβει τέλος η ισραηλινή κατοχή στον θύλακα- σχόλια που υπογραμμίζουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Κατάρ άρχισε να συνεργάζεται με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση συνομιλιών για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ του. Σημειώνεται πως το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση πυρός, ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατουμένους στο Ισραήλ, σταδιακή απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και μια μεταβατική κυβέρνηση της οποίας ηγείται ένας διεθνής φορέας.

Η Χαμάς είπε πως «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανταλλαγή κρατουμένων, και την άμεση είσοδο αρωγής», μεταξύ άλλων. Είπε πως ανακοινώνει την «έγκριση της απελευθέρωσης όλων των κρατουμένων της κατοχής- τόσο ζωντανών όσο και σορών- σύμφωνα με τη φόρμουλα ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ, με τις απαραίτητες συνθήκες στο πεδίο για την εφαρμογή της ανταλλαγής».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα τονίζει την ετοιμότητά του να μπει άμεσα, μέσω διαπραγματευτών, σε διαπραγματεύσεις για τη συζήτηση των λεπτομερειών». Επίσης υποστήριξε ότι ήταν έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε έναν παλαιστινιακό φορέα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) με βάση την παλαιστινιακή εθνική ομοφωνία και και με αραβική και ισλαμική υποστήριξη». Δεν αποσαφήνισε αν συμφωνεί με την πρόταση Τραμπ να αποκλειστεί από κάθε άσκηση εξουσίας στη Γάζα, μα ισχυρίστηκε πως θα έπρεπε να «περιλαμβάνεται και να συμβάλλει» σε κάθε παλαιστινιακή εθνική συζήτηση για το μέλλον της Γάζας.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή πως «θα γίνει κόλαση» στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει στην πρότασή του για τον θύλακα ως το βράδυ της Κυριακής.

Με σύντομη γραπτή δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή: «Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Γάζα και επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξή μου στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να φέρει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η προτεραιότητα, για όλους, τώρα, είναι να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός, η οποία να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απάντηση της Χαμάς: «Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο για την εφαρμογή εκεχειρίας στη Γάζα αποτελεί ένα εποικοδομητικό και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μόνιμης ειρήνης».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας. Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον παλαιστινιακό λαό και ότι η λύση των δύο κρατών, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, θα τεθεί σε εφαρμογή».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

