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Η ασθενής παρέμεινε σε κώμα για 42 ημέρες και έκτοτε αντιμετωπίζει μόνιμα νευρολογικά προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις και σοβαρά προβλήματα μνήμης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι είναι σπάνια, αλλά συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν προσεκτικά το σώμα τους μετά από δραστηριότητες στη φύση.

Η άμεση και σωστή αφαίρεση του κρότωνα με τσιμπιδάκι κρίνεται απαραίτητη για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης σοβαρών λοιμώξεων στον άνθρωπο.

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Ένα μικρό τσίμπημα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών στη Σύρο ήταν αρκετό για να αλλάξει για πάντα τη ζωή μιας 51χρονης Βρετανίδας. Η Victoria Stellas μίλησε αποκλειστικά στο BBC News για τη δραματική περιπέτειά της, η οποία ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζει να τη συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Η ιστορία της δεν είναι απλώς μία ακόμη προσωπική μαρτυρία. Είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών μπορούν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, να κρύβουν απρόβλεπτους κινδύνους.

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«Η ζωή μου άλλαξε για πάντα»

Η Victoria βρισκόταν στη Σύρο όταν δέχθηκε το τσίμπημα από κρότωνα (τσιμπούρι). Τίποτα εκείνη τη στιγμή δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

Επιστρέφοντας στη Βρετανία άρχισε να παρουσιάζει έντονους πονοκεφάλους, πυρετό και νευρολογικά συμπτώματα. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε με ταχύτητα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διέγνωσαν εγκεφαλίτιδα από ιό που μεταδίδεται μέσω τσιμπουριών (Tick-Borne Encephalitis – TBE), μια σοβαρή αλλά σχετικά σπάνια νόσο. Λίγο αργότερα έπεσε σε κώμα, όπου παρέμεινε για 42 ημέρες.

18 χάπια την ημέρα και επιληπτικές κρίσεις

Η μάχη δεν τελείωσε όταν ξύπνησε. Στη συνέντευξή της στο BBC περιγράφει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μνήμης, επιληπτικές κρίσεις και νευρολογικές διαταραχές. Χρειάζεται να λαμβάνει 18 χάπια καθημερινά, ενώ όπως λέει χαρακτηριστικά, «η ζωή μου άλλαξε εντελώς».

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Δεν είναι συνηθισμένη ασθένεια

Η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι είναι γνωστή κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι ήπιες ή ακόμη και ασυμπτωματικές, όμως σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών ο ιός προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλώντας μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια, ωστόσο συνιστούν στους ταξιδιώτες που κινούνται σε αγροτικές ή δασικές περιοχές να ελέγχουν το σώμα τους μετά από πεζοπορία ή επαφή με πυκνή βλάστηση και να αφαιρούν άμεσα τυχόν τσιμπούρια.

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Η ιστορία που συγκίνησε τη Βρετανία

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Victoria Stellas δημοσιεύθηκε αρχικά από το BBC News και στη συνέχεια διανεμήθηκε από το βρετανικό πρακτορείο PA Media (Press Association), με αποτέλεσμα να αναπαραχθεί από σειρά μεγάλων βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Για την ίδια, όμως, η μεγαλύτερη επιθυμία είναι μία: η προσωπική της περιπέτεια να λειτουργήσει ως προειδοποίηση ώστε κανείς άλλος να μη βρεθεί αντιμέτωπος με τον ίδιο εφιάλτη, ξεκινώντας από κάτι που αρχικά έμοιαζε τόσο ασήμαντο όσο ένα τσίμπημα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών

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Τι είναι το τσιμπούρι και τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει

Το τσιμπούρι (κρότωνας) είναι ένα μικρό παρασιτικό ακάρεο που τρέφεται με αίμα ανθρώπων και ζώων. Συνήθως ζει σε ψηλά χόρτα, θάμνους, δασικές εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, περιμένοντας να προσκολληθεί σε κάποιον ξενιστή όταν αυτός περάσει από κοντά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τσίμπημά του δεν προκαλεί σοβαρό πρόβλημα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές του κόσμου μπορεί να μεταδώσει νοσήματα, όπως η νόσος του Lyme, η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι (Tick-Borne Encephalitis – TBE) και άλλες λοιμώξεις.

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Τι πρέπει να κάνετε αμέσως

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• Αφαιρέστε το τσιμπούρι όσο το δυνατόν γρηγορότερα με λεπτό τσιμπιδάκι, πιάνοντάς το όσο πιο κοντά γίνεται στο δέρμα και τραβώντας το σταθερά προς τα έξω, χωρίς απότομες κινήσεις.

• Μην το πιέσετε, μην το στρίψετε και μην προσπαθήσετε να το “πνίξετε” με λάδι, οινόπνευμα, βαζελίνη ή άλλα υγρά, γιατί μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης μικροβίων.

• Πλύνετε καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό και στη συνέχεια απολυμάνετε με αντισηπτικό.

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• Παρακολουθήστε το σημείο του τσιμπήματος για αρκετές ημέρες. Αν εμφανιστεί ερυθρότητα που μεγαλώνει, πυρετός, πονοκέφαλος, εξάνθημα, μυϊκοί πόνοι ή άλλα συμπτώματα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό.

• Αν το τσιμπούρι δεν αφαιρείται εύκολα ή παραμείνει τμήμα του μέσα στο δέρμα, είναι προτιμότερο να το αφαιρέσει επαγγελματίας υγείας.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Όσοι κινούνται σε δάση, βουνά ή περιοχές με πυκνή βλάστηση καλό είναι να φορούν μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια, να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά όπου ενδείκνυται και, μετά την επιστροφή τους, να ελέγχουν προσεκτικά όλο το σώμα τους – ιδιαίτερα τις μασχάλες, τη βουβωνική χώρα, πίσω από τα γόνατα, τον αυχένα και το τριχωτό της κεφαλής. Η έγκαιρη αφαίρεση ενός τσιμπουριού μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης ορισμένων λοιμώξεων.