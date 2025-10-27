Ο τυφώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

«Η Μελίσα είναι πλέον τυφώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι. Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Advertisement

Advertisement

To επίκεντρο του τυφώνα νωρίτερα βρισκόταν περίπου 205 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά του Κίνγκστον και 505 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα. Οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι έφταναν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο τυφώνας κινούνταν αργά προς τα δυτικά με ταχύτητα μόλις 6 χλμ./ώρα.

Hurricane Melissa intensified to Category 5 strength Monday as it neared Jamaica with up to 30 inches (76 centimeters) of rain and a life-threatening storm surge.



Melissa is forecast to make landfall on the island Tuesday and cross Cuba and the Bahamas through Wednesday. pic.twitter.com/ELlYC1Nne4 October 27, 2025

BREAKING: Hurricane Melissa has been upgraded to a ferocious CATEGORY 5 HURRICANE, with winds of 160 MPH and a pressure of 917 MBAR. She is just over 24 hours away from making landfall in Jamaica.



This is only the 2nd time in recorded history that THREE or more Category 5 storms… pic.twitter.com/Ij8pvjXmw9 — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 27, 2025

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περιοχές της ανατολικής Τζαμάικα ενδέχεται να δεχθούν έως και ένα μέτρο βροχής, ενώ στη δυτική Αϊτή αναμένονται έως και 40 εκατοστά. Το NHC προειδοποιεί για καταστροφικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις.

Ο αργά κινούμενος τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον τέσσερις θανάτους – τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένα ακόμη άτομο αγνοείται.

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών τη Δευτέρα σε τέσσερις από τις εννέα επαρχίες που παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό.

Περισσότερα από 750 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 3.760 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Οι πλημμύρες έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε τουλάχιστον 48 κοινότητες, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην Αϊτή, η Μελίσσα έχει καταστρέψει καλλιέργειες σε τρεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 15 εκταρίων καλαμποκιού, τη στιγμή που 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι – πάνω από το μισό του πληθυσμού – βρίσκονται ήδη σε κρίσιμα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας, με 1,9 εκατομμύρια εξ αυτών σε επείγουσα ανάγκη.