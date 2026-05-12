Έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ αποσπάσματα από τα νέα απομνημονεύματα του Τζέι Ντι Βανς, στα οποία περιγράφει τη γνωριμία του με τη μετέπειτα σύζυγό του, Ούσα, ενώ διατηρούσε ακόμη μακροχρόνια σχέση με άλλη γυναίκα.

Στο «Communion: Finding My Way Back to Faith», ο Βανς αφηγείται τη διαδρομή του από το Οχάιο μέχρι την ανάδειξή του από τον Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και την πορεία της επιστροφής του στην Καθολική πίστη.

Παρόλα αυτά, τα αποσπάσματα που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας έχουν στρέψει το ενδιαφέρον κυρίως στην προσωπική του ζωή. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα αναφέρει για την πρώην σύντροφό του, τη Μέρι, αλλά και για τη δυνατή έλξη που ένιωσε προς την Ούσα όταν τη γνώρισε στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Ο Βανς περιγράφει τη Μέρι ως ένα σταθερό και σημαντικό πρόσωπο στα χρόνια των σπουδών του και στην περίοδο μετά το κολέγιο, επισημαίνοντας ότι μοιράζονταν κοινές φιλοδοξίες και όνειρα για το μέλλον. «Θέλαμε τα ίδια πράγματα: ένα όμορφο σπίτι, μια καλή δουλειά και μερικά παιδιά», γράφει, σημειώνοντας παράλληλα πως και η οικογένειά του τη συμπαθούσε ιδιαίτερα.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε απόλυτα συναισθηματικά δεμένος μαζί της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούσα να αποβάλω ποτέ την αίσθηση ότι, όσο κι αν μου άρεσε, αν αποφάσιζε να με χωρίσει την επόμενη μέρα, θα το ξεπερνούσα σχετικά εύκολα».

Σε ένα από τα αποσπάσματα που συζητήθηκαν περισσότερο, ο Βανς προσεγγίζει εκείνη τη σχέση με σχεδόν ψυχρή λογική, γράφοντας: «Μπορούσα να την αξιολογήσω αντικειμενικά και να καταλήξω ότι ήταν κατά βάση υπέροχη. Όμως, θα κατέρρεα αν με άφηνε; Σε καμία περίπτωση. Και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα;».

Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν πυροδοτήσει έντονο διάλογο στα social media, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν ο σημερινός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε ήδη απομακρυνθεί συναισθηματικά από τη Μέρι πριν ακόμη ολοκληρωθεί επίσημα η σχέση τους. Ο ίδιος παρουσιάζει ως καθοριστική καμπή στη ζωή του τη μετακόμισή του στη Νομική Σχολή του Γέιλ, όπου γνώρισε την Ούσα Μπάλα Τσιλουκούρι, όπως ήταν τότε το πλήρες όνομά της.

Θυμάται πως ένα βροχερό και ασυνήθιστα κρύο φθινοπωρινό βράδυ περπατούσε μόνος στους δρόμους του Νιου Χέιβεν, ενώ εξακολουθούσε να βρίσκεται σε σχέση εξ αποστάσεως με τη Μέρι. «Περπατούσα αργά μέσα στη νύχτα. Ήταν μια παράξενα ψυχρή και βροχερή φθινοπωρινή μέρα. Το Νιου Χέιβεν μέσα στην ομίχλη μοιάζει ανατριχιαστικό και η βροχή είχε αδειάσει τους δρόμους. Κι εγώ σκεφτόμουν συνεχώς μια άλλη φοιτήτρια: την Ούσα Μπάλα Τσιλουκούρι», γράφει στο βιβλίο.

Στη συνέχεια αποκαλύπτει τι εξομολογήθηκε τότε σε έναν φίλο του: «Φίλε, νομίζω ότι έχω πάθει εμμονή με αυτή την κοπέλα από την ομάδα μου. Είναι σχεδόν νοσηρό». Ο Βανς περιγράφει την Ούσα ως «την πιο έξυπνη από όλους», ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην «εντυπωσιακή στάση του σώματός της».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου θυμάται να λέει στους φίλους του: «Είτε θα παντρευτώ αυτή την κοπέλα είτε θα μείνω εργένης για όλη μου τη ζωή». Τα απομνημονεύματα περιλαμβάνουν επίσης μια συνομιλία με φίλο του, ο οποίος του υπενθύμισε ότι παλαιότερα πίστευε πως δεν μπορούσε να ερωτευτεί πραγματικά και βαθιά.

Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς παντρεύτηκαν το 2014. Σήμερα έχουν τρία παιδιά και περιμένουν το τέταρτο. Η Ούσα, κόρη Ινδών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στο Σαν Ντιέγκο, είχε εργαστεί στο παρελθόν τόσο δίπλα στον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς όσο και στον δικαστή Μπρετ Κάβανο.

Μέσα από το βιβλίο, ο Βανς αναφέρεται και στη θρησκευτική του αναζήτηση, σημειώνοντας ότι «ένα καθοριστικό μέρος αυτής της διαδρομής ήταν πως ερωτεύτηκα μια γυναίκα που τελικά έγινε μητέρα τεσσάρων παιδιών».

Το νέο βιβλίο του Αμερικανού αντιπροέδρου, με τίτλο «Communion: Finding My Way Back to Faith», πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από USA TODAY

