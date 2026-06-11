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Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα έζησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς βρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης του γιου της, Μαξ, και δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παρακολούθησε την ξεχωριστή στιγμή του 18χρονου γιου της έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς της. Ανάμεσά τους ήταν οι γονείς της, Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ και Ντέιβιντ Λόπεζ, ο μάνατζέρ της Μπένι Μεντίνα, καθώς και το δίδυμο αδερφάκι του Μαξ, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Όσκαρ αντί για Έμε.

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Jennifer Lopez wipes away tears at son Max’s graduation https://t.co/aBrs0Y7kV9 pic.twitter.com/9iLcPgnsIg — Page Six (@PageSix) June 10, 2026

Φωτογραφίες από την εκδήλωση που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν την Τζένιφερ Λόπεζ να σκουπίζει τα δάκρυά της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή μαζί με μέλη της οικογένειάς της, γιορτάζοντας το σημαντικό αυτό ορόσημο.

Η σταρ απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της, Marc Anthony, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για μία δεκαετία, πριν ολοκληρωθεί το διαζύγιό τους το 2014.

Λίγες ημέρες πριν από την αποφοίτηση, η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τα έντονα συναισθήματα που βιώνει βλέποντας τα παιδιά της να ολοκληρώνουν τη σχολική τους διαδρομή. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή του Jimmy Kimmel είχε παραδεχτεί: «κλαίω εδώ και δύο μήνες».

Παρά τη συγκίνηση, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε ξεκαθαρίσει πως αυτό που επιθυμεί περισσότερο είναι να δει τα παιδιά της να ακολουθούν τα όνειρά τους και να χαράζουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Όπως είχε δηλώσει: «Θέλω απλώς να είναι χαρούμενα και να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν».