Μιλώντας στο περιοδικό «People», η Τζέσικα Σίμπσον περιέγραψε τη μεταμόρφωση της στη σχέση της με τη μόδα, δηλώνοντας πως στο παρελθόν επέλεγε τα ρούχα της με βάση το πώς θα την έβλεπαν οι άντρες, ενώ σήμερα επιλέγει εμφανίσεις αποκλειστικά για τη δική της ευχαρίστηση.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι, μέσα από την εμπειρία και την ωριμότητα, έμαθε να εμπιστεύεται το ένστικτό της και να νιώθει πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό της. Πλέον, στα 45 της και ως μητέρα τριών παιδιών, βλέπει το στιλ της να έχει αλλάξει σημαντικά. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα ντύνομαι καθαρά για εμένα. Όταν ήμουν νεότερη, ντυνόμουν για να αρέσω στους άντρες, για τα σχόλια των άλλων γυναικών ή απλώς για να τραβήξω την προσοχή».

Η Σίμπσον εξήγησε επίσης πως νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση φορώντας ακόμα και απλά, καθημερινά ρούχα: «Μπορώ να φορέσω ένα λευκό φανελάκι με σορτς ή ένα δερμάτινο παντελόνι και να αισθάνομαι υπέροχα», εξήγησε.

Μια από τις αγαπημένες της εμφανίσεις είναι με ανδρικό σακάκι, το οποίο, όπως σχολιάζει, αποπνέει μία ιδιαίτερη γοητεία: «Έχει κάτι το σέξι, σαν να το “δανείστηκες” από κάποιον ελκυστικό άντρα το προηγούμενο βράδυ. Και μετά αναρωτιέσαι: ‘Ποιανού είναι αυτό το σακάκι;’»

Από μικρή ηλικία είχε έντονο ενδιαφέρον για τη μόδα, όπως θυμάται: «Όταν ήμουν παιδί, εγώ και η μητέρα μου απολαμβάναμε να σχεδιάζουμε τα ρούχα μου μαζί. Ο πατέρας μου ήταν ιερέας, οπότε δεν μπορούσαμε να αγοράζουμε πολλά ρούχα. Πηγαίναμε σε μαγαζιά με μεταχειρισμένα ή στρατιωτικά ρούχα και συνδυάζαμε κομμάτια για να δημιουργήσουμε το δικό μου στιλ».

Jessica Simpson Says She 'Used To Dress for Guys' Until Now: 'Only My Opinion Matters' (Exclusive) https://t.co/YFI7TgxZWi — People (@people) October 5, 2025

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα για την Σίμπσον ήρθε μέσα από το reality «Newlyweds», όπου συμμετείχε μαζί με τον τότε σύζυγό της, Νικ Λάσεϊ. «Θυμάμαι ότι ο κόσμος ερχόταν στις περιοδείες μου στα μολ ντυμένος όπως εγώ στο “Newlyweds”», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά τον ρόλο της στο «The Dukes of Hazzard», της προτάθηκε να δημιουργήσει τη δική της σειρά παπουτσιών: «Τότε ένιωσα να εκφράζω τον πραγματικό μου εαυτό». Έτσι γεννήθηκε η Jessica Simpson Collection, η οποία φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια επιτυχίας. «Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα», σημείωσε.

Στο τέλος, η Τζέσικα Σίμπσον τόνισε πόσο την έχει ωφελήσει η ωριμότητα στη ζωή της: «Σήμερα ζω με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αισθάνομαι καλύτερα απ’ ό,τι όταν ήμουν στα είκοσί μου. Όταν περάσεις τόσα χρόνια ακούγοντας τι λένε οι άλλοι, φτάνεις σε ένα σημείο όπου καταλαβαίνεις πως μόνο η δική σου άποψη έχει σημασία. Και φυσικά, αυτή των παιδιών μου. Δεν θέλω ποτέ να νιώσουν ντροπή για μένα», κατέληξε η τραγουδίστρια.

Με πληροφορίες από People