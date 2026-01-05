Ο πρίγκιπας Χάρι ενδέχεται σύντομα να επανασυνδεθεί με τη βασιλική οικογένεια, έπειτα από μια σημαντική νίκη στη μακροχρόνια νομική του μάχη για την ασφάλειά του κατά τις επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ravec (Royal and VIP Executive Committee), επιτροπή που εποπτεύεται από το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποίησε νέα αξιολόγηση κινδύνου και έκρινε ότι ο Χάρι πληροί πλέον τα κριτήρια για επίσημη αστυνομική προστασία.

Ο 41χρονος γιος του βασιλιά Καρόλου είχε εμφανιστεί σε διήμερη ακροαματική διαδικασία τον περασμένο Μάιο, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι η ζωή του κινδυνεύει χωρίς κρατική προστασία. Αρχικά, ο Χάρι είχε χάσει την υπόθεση, καθώς η Ravec είχε αποφανθεί ότι δεν δικαιούται αστυνομική φύλαξη επειδή δεν είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, μετά από νεότερες εξελίξεις, ο πρίγκιπας θα μπορεί πλέον να έχει αστυνομική ασφάλεια όταν επισκέπτεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την αρχική ήττα του, είχε δηλώσει «συντετριμμένος» και είχε κατηγορήσει το Παλάτι ότι επηρέασε την απόφαση.

Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Independent, ο Χάρι έστειλε επιστολή στην υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, αφού ένας stalker κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση «μιας πέτρας» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο. Το άτομο αυτό, που είχε προβεί και σε διαδικτυακές απειλές, παραβίασε «ασφαλή ζώνη» σε εκδήλωση του φιλανθρωπικού οργανισμού WellChild, ακόμη και ενώ ο Χάρι είχε αστυνομική προστασία εκείνη την ημέρα.

Δύο ημέρες αργότερα, κατά την επίσκεψή του στο Imperial College London, ο ίδιος stalker επιχείρησε ξανά να τον προσεγγίσει, αλλά αποτράπηκε από μέλος της ιδιωτικής του ασφάλειας. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν τη Ravec στη διενέργεια νέας αξιολόγησης κινδύνου.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του —η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ— δεν αισθάνονται ασφαλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς κρατική προστασία, λόγω των συνεχών διαδικτυακών επιθέσεων και της έντονης δημοσιότητας.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα ανώτερα βασιλικά τους καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020 και ζουν πλέον στην Καλιφόρνια, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν και εσωτερικές αλλαγές στο φιλανθρωπικό τους ίδρυμα Archewell, με αποχωρήσεις βασικών συνεργατών.

Με πληροφορίες από Pagesix