Στη Βρετανία επέστρεψε ο πρίγκιπας Χάρι καθώς ξεκίνησε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου μια από τις πιο ακριβές δίκες στη χώρα.

Πρόκειται για την αγωγή του Χάρι κι άλλων προσωπικοτήτων κατά της εταιρείας που εκδίδει την Daily Mail για παραβίαση της ιδιωτικότητάς του, μια από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί στη Βρετανία εδώ και χρόνια.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον πρίγκιπα Χάρι και έξι άλλες εξέχουσες προσωπικότητες κατηγόρησαν τον εκδότη της Daily Mail για «σαφή, συστηματική και διαρκή χρήση παράνομης συλλογής πληροφοριών» για την εξασφάλιση ρεπορτάζ για αυτούς.

Ο Δούκας του Σάσεξ κατηγορεί τον όμιλο ότι τον υπέβαλε σε «τρομακτική εισβολή» αναφορικά με τα αγαπημένα του πρόσωπα, δημιουργώντας «τεράστια πίεση» στις προσωπικές του σχέσεις. Είπε ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα «να με κάνει απίστευτα παρανοϊκό, να με απομονώνει».

Ο πρίγκιπας Χάρι είναι μέλος μιας ομάδας προσωπικοτήτων που κίνησαν την αγωγή κατά του ομίλου εφημερίδων. Μεταξύ αυτών είναι η Ντορίν Λόρενς, η μητέρα του Στίβεν Λόρενς, ο οποίος σκοτώθηκε σε ρατσιστική δολοφονία πριν από περισσότερα από 30 χρόνια., ο Σερ Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σάντι Φροστ και ο πρώην βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σάιμον Χιουζ.

Σε γραπτές καταθέσεις που υπέβαλαν προς το δικαστήριο, η νομική ομάδα των εναγόντων ανέφερε ότι οι φερόμενες παράνομες πράξεις περιελάμβαναν τη χρήση ιδιωτικών ντετέκτιβ για την παράνομη υποκλοπή φωνητικών μηνυμάτων ταχυδρομείου, την παρακολούθηση ζωντανών κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας και την απόκτηση ιδιωτικών πληροφοριών, όπως αναλυτικούς τηλεφωνικούς λογαριασμούς ή ιατρικά αρχεία, μέσω απάτης, γνωστή ως «blagging».

Κατά την έναρξη της δίκης, ο δικηγόρος των εναγόντων, Ντέιβιντ Σέρμπορν, δήλωσε ότι οι εφημερίδες Daily Mail και Mail on Sunday είχαν «σκελετούς στην ντουλάπα τους» σχετικά με τη χρήση παράνομης συλλογής πληροφοριών. Είπε ότι στις φερόμενες πράξεις εμπλέκονταν «δημοσιογράφοι τόσο από την Daily Mail όσο και από την Mail on Sunday και κάθε σημαντικό συντακτικό γραφείο» για δύο δεκαετίες.

Είπε ότι θα επιδείξει «σαφή, συστηματική και διαρκή χρήση παράνομης συλλογής πληροφοριών τόσο στην Daily Mail όσο και στην Mail on Sunday».

Η Associated Newspapers αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας προηγουμένως τους ισχυρισμούς ως «αποτρόπαιους» και «παράλογους».

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα μεταξύ 1993 και 2011, «συνεχιζόμενες ακόμη και μετά το 2018, και ακόμη και πέρα ​​από τα συγκεκριμένα άρθρα που αξιοποίησαν τους καρπούς αυτής της αδικοπραγίας και των παράνομων επεισοδίων».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δημοσιογράφοι και στελέχη σε όλους τους τίτλους της Mail συμμετείχαν ή ήταν συνένοχοι στην κουλτούρα της παράνομης συλλογής πληροφοριών που κατέστρεψε τις ζωές τόσων πολλών», αναφέρει η γραπτή τους αναφορά.

