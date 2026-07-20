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Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς πανηγυρισμοί και απογοήτευση έδωσαν τη θέση τους σε επεισόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το σημείο γύρω από τον εμβληματικό Οβελίσκο της πρωτεύουσας, όπου παραδοσιακά συγκεντρώνονται χιλιάδες φίλαθλοι για μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, μετατράπηκε σε πεδίο συγκρούσεων λίγο μετά την ήττα της «Αλμπισελέστε» με 1-0 από τη «Ρόχα» στον τελικό.

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🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν ομάδες ατόμων προχώρησαν σε ρίψεις πετρών και μπουκαλιών προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι Αρχές απάντησαν με επέμβαση για τη διάλυση του πλήθους, χρησιμοποιώντας πεζές δυνάμεις, μοτοσικλέτες και οχήματα με αντλίες νερού.

Οι εικόνες από το κέντρο της πόλης έδειξαν σκηνές χάους, με ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν από την περιοχή, αντικείμενα να εκτοξεύονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να επαναφέρουν την τάξη.

Confusão entre torcida argentina e polícia marca a noite da final da Copa do Mundo no Obelisco, em Buenos Aires.



📸 Reuters#CopaNaGlobo #ge2026 #futebol #argentina pic.twitter.com/ajB7lEBgnp — ge (@geglobo) July 20, 2026

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα και αποκλεισμοί σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Παρά τη βαριά ήττα στον τελικό, η κυβέρνηση της Αργεντινής αποφάσισε να τιμήσει την εθνική ομάδα για την πορεία της στη διοργάνωση. Ο πρόεδρος της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι, ανακοίνωσε πως θα κηρυχθεί εθνική αργία προς τιμήν των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, με την ημερομηνία των εορτασμών να καθορίζεται όταν γίνει γνωστό το πρόγραμμα επιστροφής της ομάδας.