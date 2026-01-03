Μυστήριο παραμένει η αιτία του θανάτου της 34χρονης Βικτώρια, κόρης του Tommy Lee Jones, που βρέθηκε νεκρή την Πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία έχει ταυτοποιήσει τη Βικτόρια Τζόουνς και χειρίζεται την έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες, ωστόσο, δημοσιεύματα στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για ύποπτη υπερβολική δόση (suspected overdose), βασισμένα σε ηχητικό από κλήση έκτακτης ανάγκης/dispatch, όπου αναφέρεται «overdose» και «color change» (ένδειξη που παραπέμπει σε κυάνωση/μειωμένη οξυγόνωση). Αυτό, όμως, δεν ισοδυναμεί με ιατροδικαστικό πόρισμα και μένει να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εξ άλλου το PEOPLE αναφέρει ότι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται, η Βικτόρια είχε συλληφθεί μέσα στο 2025 σε υποθέσεις που περιλάμβαναν κατηγορίες σχετικές με κατοχή/χρήση ελεγχόμενων ουσιών, καθώς και άλλη ξεχωριστή υπόθεση πλημμελήματος.

Advertisement

Advertisement

Τι συνέβη την Πρωτοχρονιά στο Σαν Φρανσίσκο

Σύμφωνα με επιβεβαίωση προς το Entertainment Weekly από αξιωματούχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο, οι διασώστες κλήθηκαν περίπου στις 2:52 π.μ. (τοπική ώρα) για «ιατρικό περιστατικό» στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στο Fairmont hotel. Οι διασώστες έκαναν εκτίμηση κατάστασης και διαπίστωσαν τον θάνατό της, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Η Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε επίσης στο EW ότι έφτασε στο σημείο γύρω στις 3:14 π.μ., μετά από κλήση για «νεκρό άτομο», και ότι ο ιατροδικαστής πραγματοποίησε έρευνα επί τόπου.

Δηλώσεις οικογένειας και ξενοδοχείου

Η οικογένεια, μέσω εκπροσώπου, περιορίστηκε σε μια σύντομ. δημόσια τοποθέτηση ζητώντας ιδιωτικότητα: «Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές σας. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Fairmont ανέφερε στο EW ότι το ξενοδοχείο «Εκφράζει βαθιά λείψει για το γεγονός» και ότι συνεργάζεται με τις Αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς και τι έκανε στη ζωή της

Η Βικτόρια ήταν το νεότερο από τα δύο παιδιά του Tommy Lee Jones με την πρώην σύζυγό του, Kimberlea Cloughley. Ο αδελφός της, Όστιν, είναι 43 ετών.

Στο βιογραφικό της υπήρχαν ηθοποιητικές εμφανίσεις από μικρή ηλικία, συχνά σε έργα που συνδέονταν με τον πατέρα της:

Men in Black II (2002) – η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση, σύμφωνα με το EW.

The Three Burials of Melquiades Estrada (2005) – μικρός ρόλος σε ταινία που σκηνοθέτησε ο Tommy Lee Jones.

Εμφάνιση σε επεισόδιο του One Tree Hill.

Ο ίδιος ο Tommy Lee Jones είχε μιλήσει παλαιότερα για την κόρη του, λέγοντας ότι «είναι καλή ηθοποιός», έχει κάρτα SAG και ότι μιλά «άψογα ισπανικά», κάτι που – όπως είχε εξηγήσει – καλλιεργήθηκε από πολύ νωρίς στο σπίτι.