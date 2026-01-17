Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας άνδρας άνοιξε ύποπτο δέμα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας και να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι στο θυρωρείο.

Πιο συγκεκριμένα, το δέμα είχε τοποθετηθεί στο γραφείο της ρεσεψιόν της πολυκατοικίας και όταν ο άνδρας, για τον οποίο ήταν το δέμα πήγε να το ανοίξει, σημειώθηκε η έκρηξη. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν την στιγμή της έκρηξης, η οποία διήρκεσε περίπου πέντε δευτερόλεπτα και από την οποία εκσφενδονίστηκαν αντικείμενα και θραύσματα γυαλιών σε όλο το ισόγειο.

TURKEY: On Sunday, a suspicious package left outside a residential complex in Istanbul exploded during inspection, injuring several people. Authorities say the blast was linked to a personal dispute, and multiple suspects have been taken into custody.pic.twitter.com/KoVKULXVi1 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 15, 2026

Οι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, από όπου πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική και διασώστες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο διανομέας που άφησε το δέμα δεν έφερε διακριτικά εταιρείας, γεγονός που προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό. «Ήμασταν καχύποπτοι και καλέσαμε τον ένοικο να κατέβει στην υποδοχή.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια ή τον μηχανισμό της έκρηξης. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν ισχυρό θόρυβο και φοβήθηκαν για τη ζωή τους.