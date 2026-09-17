Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εμφάνιση του Μπάτμαν στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ προκάλεσε έκπληξη στους πολίτες και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις αρχικές εικασίες ότι το γεγονός συνδεόταν με γυρίσματα της ταινίας «The Batman 2», επιβεβαιώθηκε ότι αποτέλεσε μέρος ειδικής δράσης για την Batman Day.

Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 87 χρόνια από τη δημιουργία του γνωστού ήρωα.

Η συνέχεια της κινηματογραφικής ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον παραμένει σε στάδιο παραγωγής με προγραμματισμένη πρεμιέρα για τον Φεβρουάριο του 2028.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες του Σίδνεϊ, όταν ο Μπάτμαν εμφανίστηκε στην κορυφή της διάσημης Όπερας της πόλης, προκαλώντας έκπληξη και κάνοντας μέσα σε λίγη ώρα τον γύρο των social media.

Όπως αναφέρει το News18, ο ήρωας της DC Comics βρέθηκε πάνω στα χαρακτηριστικά «πανιά» του εμβληματικού κτιρίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνιση έγιναν γρήγορα viral, με αρκετούς θαυμαστές να αναρωτιούνται αν επρόκειτο για κάποιο teaser ή ακόμη και για μέρος των γυρισμάτων του πολυαναμενόμενου «The Batman 2», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Advertisement

Advertisement

Sydney briefly turned into Gotham City when multiple sightings of a person dressed as Batman standing atop the Opera House were reported.



According to local news, the caped crusader stood on the roof of the famous venue in honor of Batman Day, an annual worldwide tribute. pic.twitter.com/L0i5PkKorJ — ABC News (@ABC) September 17, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες έδειχναν γυρίσματα

Η ασυνήθιστη παρουσία του Μπάτμαν οδήγησε αρχικά σε εικασίες ότι συνδεόταν με την παραγωγή της νέας ταινίας.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε αναφέρει αρχικά ότι η εμφάνιση σχετιζόταν με «μια ταινία που γυρίζεται αυτή την περίοδο στην πόλη», ενισχύοντας τα σενάρια για πιθανή σύνδεση με το «The Batman 2».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Variety Australia, τελικά δεν υπήρχε σύνδεση με την ταινία. Η εντυπωσιακή εμφάνιση αποτέλεσε μέρος ειδικής δράσης για την Batman Day.

Η Batman Day στην Όπερα του Σίδνεϊ

Η δράση πραγματοποιήθηκε ενόψει των φετινών εορτασμών για την Batman Day, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

Φέτος, η παγκόσμια γιορτή είναι προγραμματισμένη για τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ το μεγάλο event στην Όπερα του Σίδνεϊ θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου.

Advertisement

Οι εκδηλώσεις της Batman Day περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικές προβολές, δραστηριότητες γύρω από τα κόμικς, διαγωνισμούς και συλλεκτικά αντικείμενα. Η φετινή διοργάνωση έχει επιπλέον συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 87 χρόνια από τη δημιουργία του Μπάτμαν.

Τι γνωρίζουμε για το «The Batman 2»

Παρότι η εμφάνιση στην Όπερα του Σίδνεϊ δεν συνδέεται με τη νέα ταινία, το ενδιαφέρον για το «The Batman 2» παραμένει έντονο.

Η συνέχεια της ταινίας του 2022 θα σκηνοθετήσει ξανά ο Ματ Ριβς, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Μπρους Γουέιν, δηλαδή του Σκοτεινού Ιππότη.

Advertisement

Στο καστ αναμένεται να επιστρέψουν επίσης ο Κόλιν Φάρελ ως «Πιγκουίνος», ο Τζέφρι Ράιτ ως επίτροπος Γκόρντον και ο Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ. Ο Μπάρι Κιόγκαν αναμένεται επίσης να επαναλάβει τον ρόλο του Τζόκερ.

Η παραγωγή έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, μεταξύ άλλων λόγω των αλλαγών στη διοίκηση των DC Studios μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τους Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν.

Η πρεμιέρα του «The Batman 2» είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2028.

Advertisement