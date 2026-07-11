Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες και επικίνδυνες πλημμύρες στο Μιζούρι των ΗΠΑ, πλήττοντας κυρίως την περιοχή των ορέων Όζαρκ με ύψη βροχής έως 300 χιλιοστά.

Η Εθνοφρουρά απομάκρυνε με ελικόπτερα 202 παιδιά και συνοδούς από αποκλεισμένη κατασκήνωση, ενώ περισσότεροι από 90 άνθρωποι διασώθηκαν από πλημμυρισμένα σπίτια, οχήματα και δέντρα.

Ο κυβερνήτης κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο ποταμός Μπλακ σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στάθμης και πολλές οδικές αρτηρίες παραμένουν απροσπέλαστες.

Μία γυναίκα αγνοείται στην κομητεία Κρόφορντ μετά την κατάρρευση του σπιτιού της, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ελέγχου στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

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Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν αιφνίδιες και εξαιρετικά επικίνδυνες πλημμύρες. Δρόμοι εξαφανίστηκαν κάτω από τα λασπωμένα νερά, σπίτια αποκόπηκαν, κάμπινγκ εκκενώθηκαν και εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν από στέγες, δέντρα και ακινητοποιημένα οχήματα.

State of emergency in #Missouri declared after once-in-a-MILLENNIUM #rainfall causes catastrophic #flooding sweeping residents into 29 foot high waters… and the worst is still to come pic.twitter.com/HPV7vEU7tC Advertisement Advertisement July 11, 2026

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρέθηκε η περιοχή των ορέων Όζαρκ και ιδιαίτερα οι κομητείες Ρέινολντς και Άιρον. Μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν από 150 έως 300 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα ο ποταμός Μπλακ και μικρότερα ρέματα να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους. Σε ορισμένα σημεία η κακοκαιρία χαρακτηρίστηκε ως φαινόμενο που στατιστικά μπορεί να εμφανίζεται μία φορά στα χίλια χρόνια.

Catastrophic flooding has hit areas around the Black River in southeast Missouri, where 6 to 12 inches of rain fell Thursday night into early Friday.



Around 10 people had to be rescued from a rooftop, Reynolds County Emergency Coordinator Steve Chitwood told CNN.



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Αερογέφυρα σωτηρίας για 202 παιδιά και συνοδούς

Η πιο δραματική επιχείρηση οργανώθηκε στο Camp Taum Sauk, κοντά στο Λέστερβιλ, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Σεντ Λούις. Τα νερά είχαν καταστρέψει ή αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τη θερινή κατασκήνωση, παγιδεύοντας παιδιά, ομαδάρχες και εργαζομένους.

Ο κυβερνήτης Μάικ Κίχοου ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά του Μιζούρι. Οκτώ ελικόπτερα UH-60 Black Hawk, με περίπου 35 μέλη πληρωμάτων, πραγματοποίησαν διαδοχικές πτήσεις και απομάκρυναν συνολικά 202 παιδιά και συνοδούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο δημοτικό σχολείο Arcadia Valley, όπου τους περίμεναν σωστικά συνεργεία και οι οικογένειές τους. (governor.mo.gov)

Περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν ήταν παιδιά, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ομαδάρχες και μέλη του προσωπικού της κατασκήνωσης. (Reuters)

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JAW-DROPPING AERIAL FOOTAGE from Lesterville, Missouri, after torrential rainfall triggered a Flash Flood Emergency early this morning. According to local reports, the Reynolds County Sheriff's Office responded to more than 90 water rescues as rapidly rising floodwaters inundated… pic.twitter.com/ZJr7iilmy9 — WeatherNation (@WeatherNation) July 11, 2026

Άνθρωποι σε στέγες και δέντρα

Περισσότεροι από 90 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από πλημμυρισμένα σπίτια, κάμπινγκ και αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους ήταν ένα ζευγάρι που είχε καταφύγει στη στέγη του σπιτιού του μαζί με τον σκύλο και τη γάτα του.

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Στο κάμπινγκ Bearcat Getaway, περίπου 20 άνθρωποι ανέβηκαν σε κτίριο για να σωθούν. Η κατασκευή, όμως, δεν άντεξε το βάρος και την πίεση των νερών και κατέρρευσε. Αρχικά εκφράστηκαν φόβοι ότι οι άνθρωποι είχαν παρασυρθεί, αλλά στη συνέχεια εντοπίστηκαν ζωντανοί. Τρία ακόμη άτομα που είχαν εγκλωβιστεί πάνω σε δέντρα κατά μήκος του ποταμού Μπλακ διασώθηκαν από τα συνεργεία.

Η ορμή του νερού ήταν τέτοια ώστε δύο σωστικές λέμβοι ανατράπηκαν. Οι διασώστες που επέβαιναν σε αυτές περισυνελέγησαν με ασφάλεια από άλλες ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Μία γυναίκα, η Φέιθ Γκρέγκορι, εξακολουθεί να αγνοείται στην κομητεία Κρόφορντ, αφού το σπίτι στο οποίο βρισκόταν παρασύρθηκε από τα θεμέλιά του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί.

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Widespread flooding in the US state of Missouri on Friday forced the helicopter evacuation of more than 150 children and staff from a summer camp. According to local authorities, about 200 people were stranded at a campsite in Lesterville, Missouri. pic.twitter.com/ZauzXy3rIa — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 11, 2026

Πάνω από έξι εκατομμύρια κάτοικοι

Το Μιζούρι βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ και έχει έκταση περίπου 180.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή είναι σχεδόν κατά 37% μεγαλύτερο από την Ελλάδα. Ο πληθυσμός του υπολογίζεται σε 6.270.541 κατοίκους, σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση της αμερικανικής απογραφικής υπηρεσίας για την 1η Ιουλίου 2025. (Census.gov)

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Ο ποταμός Μπλακ αναμενόταν να ξεπεράσει τα 8,5 μέτρα κοντά στην πόλη Άναπολις, καταγράφοντας πιθανό ιστορικό ρεκόρ. Μεγάλες οδικές αρτηρίες παρέμεναν απροσπέλαστες, ενώ οι διασώστες σχεδίαζαν να επιστρέψουν στα παραποτάμια κάμπινγκ μόλις υποχωρήσουν τα νερά, ώστε να ελέγξουν εάν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι.

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Ο κυβερνήτης κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τους κατοίκους κοντά σε ποτάμια, ρέματα και χαμηλά σημεία να παραμένουν σε επιφυλακή. Προειδοποιήσεις για πλημμύρες είχαν εκδοθεί σε τμήματα οκτώ πολιτειών, επηρεάζοντας περισσότερους από 21 εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς ο κίνδυνος νέων ισχυρών βροχοπτώσεων δεν είχε ακόμη περάσει.