Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα βλαστοκύτταρα CD34+ αποτελούν σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης ιατρικής για εξειδικευμένες γονιδιακές θεραπείες και μεταμοσχεύσεις, υπό αυστηρά καθορισμένες κλινικές προϋποθέσεις.

Η επιστημονική κοινότητα τονίζει ότι η αποτελεσματικότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται ξεχωριστά για κάθε πάθηση, απορρίπτοντας γενικευμένους ισχυρισμούς περί ίασης κάθε ασθένειας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και διεθνείς φορείς προειδοποιούν ότι μη εγκεκριμένες ή μη ρυθμιζόμενες κυτταρικές θεραπείες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών.

Οι ασθενείς οφείλουν να ελέγχουν την επίσημη έγκριση των θεραπειών και να αναζητούν τεκμηριωμένα κλινικά δεδομένα πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση.

Η πρόοδος στην κυτταρική ιατρική απαιτεί διαφάνεια, αυστηρή εποπτεία και αποφυγή αβάσιμων υποσχέσεων που στερούνται επαρκούς κλινικής τεκμηρίωσης.

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Μπορούν τα βλαστοκύτταρα να θεραπεύσουν σχεδόν τα πάντα; Η ερώτηση ακούγεται συναρπαστική, αλλά η επιστημονική απάντηση είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Τα κύτταρα CD34+ έχουν ουσιαστικό ρόλο σε μεταμοσχεύσεις και ορισμένες σύγχρονες γονιδιακές θεραπείες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε έγχυσή τους αποτελεί αποδεδειγμένη θεραπεία για οποιαδήποτε πάθηση. Η διεθνής έρευνα προσφέρει πραγματική ελπίδα, αλλά και σαφή όρια απέναντι στις υποσχέσεις «αναγέννησης» χωρίς επαρκή κλινικά δεδομένα.

Τι είναι πραγματικά τα CD34+

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Το CD34 είναι δείκτης στην επιφάνεια κυττάρων που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και επιλογή πληθυσμών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και προγονικών κυττάρων. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν κύτταρα του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο δείκτης, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνος του ότι ένα κυτταρικό προϊόν μπορεί να αναπλάσει κάθε όργανο. Η προέλευση, η επεξεργασία, η δόση, η πάθηση και η ποιότητα της κλινικής τεκμηρίωσης καθορίζουν τι μπορεί να υποστηριχθεί.

Harvard και UCL: Η επιστήμη πίσω από τις πραγματικές εφαρμογές

Σε επιστημονική ανασκόπηση του 2025, οι David A. Williams (Harvard Medical School και Boston Children’s Hospital), Donald B. Kohn (UCLA) και Adrian J. Thrasher (University College London) περιγράφουν την τροποποίηση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων εκτός του σώματος για γονιδιακή θεραπεία. Πρόκειται για εξειδικευμένη διαδικασία με επιλογή ασθενών, εργαστηριακή επεξεργασία, προετοιμασία για μεταμόσχευση και μακροχρόνια παρακολούθηση, όχι για μια γενική ένεση «νεότητας». Η πρωτογενής επιστημονική δημοσίευση καταγράφει τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και κλινικές προκλήσεις.

Το Casgevy και το συγκεκριμένο παράδειγμα μιας εγκεκριμένης θεραπείας

Το Casgevy χρησιμοποιεί κύτταρα του ίδιου του ασθενούς που τροποποιούνται με CRISPR/Cas9 και έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένους ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο ή εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-θαλασσαιμία. Δεν αποτελεί θεραπεία για άσχετες παθήσεις. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξηγεί τόσο την ένδειξη όσο και την ανάγκη εξειδικευμένης παρακολούθησης. Οι κίνδυνοι δεν εξαφανίζονται επειδή χρησιμοποιούνται κύτταρα του ίδιου του ασθενούς.

Μια ακόμη εφαρμογή σε αιματολογικούς καρκίνους

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Το Zemcelpro αξιοποιεί κύτταρα από ομφαλοπλακουντιακό αίμα, με εργαστηριακή επέκταση CD34+ κυττάρων, για ενήλικες με αιματολογικές κακοήθειες που χρειάζονται μεταμόσχευση και δεν διαθέτουν άλλη κατάλληλη πηγή μοσχεύματος. Χορηγείται σε εξειδικευμένο μεταμοσχευτικό κέντρο. Και εδώ, η ένδειξη είναι αυστηρά καθορισμένη.

Η προειδοποίηση του EMA: Πότε η ελπίδα γίνεται κίνδυνος

Σε κοινή προειδοποίηση του Μαρτίου 2025, ο EMA και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών αρχών φαρμάκων επισημαίνουν ότι μη ρυθμιζόμενες προηγμένες θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες χωρίς αποδεδειγμένο όφελος. Ως ενδείξεις κινδύνου αναφέρουν τη διαφήμιση «πειραματικής» θεραπείας εκτός εγκεκριμένης κλινικής δοκιμής, την αδυναμία επιβεβαίωσης της έγκρισης και ισχυρισμούς που υπερβαίνουν τα διαθέσιμα δεδομένα. Η επίσημη ενημέρωση του EMA συνιστά έλεγχο στην αρμόδια εθνική αρχή και δεύτερη ιατρική γνώμη.

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Τι πρέπει να ρωτήσει ο ασθενής

Η International Society for Stem Cell Research, στις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες της, επιμένει στην αυστηρή αξιολόγηση, την εποπτεία και τη διαφάνεια. Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο «περιέχει CD34+;», αλλά: για ποια ακριβώς νόσο υπάρχει ένδειξη; Έχει εγκριθεί το συγκεκριμένο προϊόν ή πρόκειται για νόμιμη κλινική δοκιμή; Ποια είναι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, οι κίνδυνοι και η προβλεπόμενη παρακολούθηση;

Σύνοψη: Τέσσερις διεθνείς οργανισμοί φωτίζουν τις δυνατότητες και τους κινδύνους των κυτταρικών θεραπειών

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Η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει τις σημαντικές θεραπευτικές δυνατότητες των βλαστοκυττάρων, προειδοποιεί όμως για την ανεξέλεγκτη εμπορική αξιοποίησή τους.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους από μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, ενώ ο αμερικανικός FDA προειδοποιεί ότι προϊόντα αναγεννητικής ιατρικής διαφημίζονται για ορθοπαιδικές, νευρολογικές και καρδιαγγειακές παθήσεις χωρίς να έχει αποδειχθεί επαρκώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, η International Society for Stem Cell Research (ISSCR) έχει θεσπίσει διεθνείς επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες, διαχωρίζοντας τις τεκμηριωμένες θεραπευτικές εφαρμογές από τις πειραματικές και τις μη αποδεδειγμένες παρεμβάσεις. Την πραγματική πρόοδο της επιστήμης αποτυπώνουν και οι κλινικές μελέτες που καταγράφονται στο ClinicalTrials.gov , όπου ερευνάται η αξιοποίηση των CD34+ κυττάρων σε διαφορετικά νοσήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Casgevy, μια εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γονιδιακή θεραπεία που χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα CD34+ κύτταρα του ίδιου του ασθενούς για συγκεκριμένες περιπτώσεις β-θαλασσαιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα είναι σαφές: τα βλαστοκύτταρα αποτελούν πραγματικό και εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης ιατρικής, αλλά η αποτελεσματικότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται ξεχωριστά για κάθε ασθένεια και θεραπευτική εφαρμογή.

Η πρόοδος δεν χρειάζεται υπερβολές

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Η κυτταρική και γονιδιακή ιατρική έχει ήδη αλλάξει τη ζωή ασθενών με ορισμένες βαριές παθήσεις. Η μεγαλύτερη υπηρεσία προς τους ασθενείς, όμως, είναι να μην ταυτίζεται αυτή η πρόοδος με τον ισχυρισμό ότι μία κατηγορία κυττάρων θεραπεύει «πάσα νόσο». Εκεί όπου υπάρχουν δεδομένα, πρέπει να παρουσιάζονται με ακρίβεια. Εκεί όπου η έρευνα συνεχίζεται, η υπόσχεση οφείλει να παραμένει υπόσχεση, όχι να μετατρέπεται πρόωρα σε βεβαιότητα.

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