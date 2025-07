Καθώς πλησιάζει η πρώτη μέρα της πιο ζεστής περιόδου του καλοκαιριού (20 Ιουλίου), η ζήτηση για κρέας σκύλου αυξάνεται κατακόρυφα στη Βόρεια Κορέα.

Την στιγμή που λιγότερα αγροτικά νοικοκυριά εκτρέφουν πλέον σκύλους, η προσφορά έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα οι έμποροι να προσπαθούν να εξασφαλίσουν αρκετά αποθέματα.

Μια πηγή στην επαρχία South Hamgyong δήλωσε πρόσφατα στην Daily NK ότι ”η τιμή των σκύλων και του κρέατος σκύλου στο Hamhung ανεβαίνει σταθερά από την αρχή του μήνα”, προσθέτοντας ότι αυτό οφείλεται ”στην αυξανόμενη ζήτηση καθώς πλησιάζουν οι πιο ζεστές ημέρες”.

Σε αντίθεση με τη Νότια Κορέα, όπου οι πολιτιστικές αλλαγές και ένας νέος νόμος που απαγορεύει την εκτροφή, τη σφαγή και τη διανομή σκύλων προς κατανάλωση καταργούν σταδιακά την πρακτική αυτή, το κρέας σκύλου παραμένει βασικό τρόφιμο υγείας στη Βόρεια Κορέα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

