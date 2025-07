Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ντισκοτέκ.

Στους 59 ανέρχονται ήδη οι νεκροί, μεταξύ των οποίων είναι πολλοί ανήλικοι ενώ πάνω από 150 είναι οι τραυματίες, 20 σε ιδιάιτερα κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες ενώ μόλις 34 έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο οποίος μετέβη στο σημείο της τραγωδίας, τα 1500 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο κλαμπ ήταν 14- 25 ετών.

Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του κλαμπ και άλλα 4 άτομα που ήταν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, ενώ 3 εγκαυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

❗️Disco inferno kills dozens in North Macedonia — local media



Fire spread rapidly to roof of venue filled with 1,500 people, up to 50 victims in total according to local prosecutors



RT pic.twitter.com/JD8w8Zw6Kf — Rahini (@rahini1207) March 16, 2025

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε στο ταβάνι και την οροφή του νυχτερινού κλαμπ, όπου εκέινη την ώρα διασκέδαζαν πάνω από 1500 άτομα, το οποίο τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε όταν χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας στο κλαμπ από το συγκρότημα DNA, σύμφωνα με το MIA.

Η εισαγγελία της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ότι βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση του αριθμού των θυμάτων και των τραυματιών στην πυρκαγιά και ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του εισαγγελέα από τη Βασική Εισαγγελία στο Κοτσάνι, βρίσκονται στο σημείο».

Η εισαγγελία ανέφερε επίσης στην ανακοίνωσή της, ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ντισκοτέκ “Pulse” της πόλης των περίπου 30.000 κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας των Σκοπίων, στη διάρκεια συναυλίας του DNK, συγκροτήματος χιπ χοπ που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα. Ο κόσμος που είχε πάει να παρακολουθήσει τη συναυλία, η οποία άρχισε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, αποτελείτο κυρίως από νέους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία στην Κότσανη και την Στιπ, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πρώτης.

Σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά είναι πιθανό να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

Update: A fire that broke out at a North Macedonian nightclub where more than a thousand people had gathered for a concert killed at least 50, state agency MIA reported on Sunday.#Macedonia pic.twitter.com/d0gfbQyEhc — JUST IN | World (@justinbroadcast) March 16, 2025

Το μήνυμα του Σκοπιανού πρωθυπουργού

Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός Χρίστιαν Μιτσκόσκι με ανάρτησή του στο Facebook ενέφερε ότι «με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση της τρομερής τραγωδίας στο Κοτσάνι. Αυτή είναι μια δύσκολη και πολύ θλιβερή μέρα για τη Β. Μακεδονία! Η απώλεια τόσων πολλών νέων ζωών είναι ανεπανόρθωτη και ο πόνος των οικογενειών, των αγαπημένων και των φίλων είναι ανυπολόγιστος».

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη

Τα συλλυπητήρια του σεξέφρασε ο πρωθυπουργός για την φονική πυρκαγιά στη Βόρεια μακεδονία που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 50 ανθρώπους και πολλούς τραυματίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας να συνδράμει τους Σκοπιανούς σε όσα χρειαστούν.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού: «Θερμά συλλυπητήρια στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κοτσάνι. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα έτοιμη να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια

Μετά το τραγικό δυστύχημα στη Βόρεια Μακεδονία και την τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας σήμερα το πρωί, με συντονισμένες ενέργειες των Υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ, η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των εγκαυματιών που ζητήθηκαν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Οι 18 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και σε στρατιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήδη στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύονται 3 σοβαρά τραυματίες 25, 25 και 19 ετών με εκτεταμένα εγκαύματα, εκ των οποίων ο ένας ήδη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

FM George Gerapetritis had a 📞 conversation with the FM of North Macedonia Timcho Mucunski. 🇬🇷 FM extended his condolences for the loss of life caused by the tragic fire that broke out last night in the town of Kocani. pic.twitter.com/AglyLYJ5ie — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 16, 2025