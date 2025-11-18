Σε χιονοστοιβάδα εξελίσσονται τα σκάνδαλα που χτυπούν την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω μιας κρίσιμης περιόδου για το ουκρανικό, κι ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε περιοδεία στην Ευρώπη για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και στήριξη.

Οι παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης και της υπουργού Ενέργειας Σβιτλάνα Γκρίντσουκ δεν ήταν αρκετές για να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη ενός δοκιμαζόμενου λαού στην κυβέρνησή του, πόσο μάλλον η είδηση της «απόδρασης» του Ρουστέμ Ούμεροφ, πρώην υπουργού Άμυνας (2023-2025) και στη συνέχεια γραμματέα του Ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Advertisement

Advertisement

Ο Ούμεροφ ταξίδεψε μέσω Τουρκίας προς τις ΗΠΑ απ όπου και ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τις προθέσεις του να καταθέσει για τα σκάνδαλα διαφθοράς, που ήρθαν στο φως μετά από έρευνες των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς NABU και της SAP και στα οποία εμπλέκεται και ο ίδιος.

Σε δύσκολη θέση ο Ζελένσκι

Η NABU έχει επίσης εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Ολέξι Τσερνίσοφ πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας μεταξύ 2024 και 2025. Ο Τσερνίσοφ-μέλος της ομάδας με επικεφαλής τον Τιμούρ Μίντιτς , παλιό φίλο και επιχειρηματικό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος κατάφερε να δραπετεύσει στο εξωτερικό-λέγεται ότι έχει υπεξαιρέσει 1,2 εκατομμύρια δολάρια από την κρατική υπηρεσία Energatom.

Στο Κίεβο τα μέσα ενημέρωσης θεωρούν μυστήριο πώς ο Τσερνίσοφ κατάφερε να συνεχίσει να ασκεί τόση επιρροή, αφού κατέβαλε εγγύηση 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Ιούνιο για να μείνει εκτός φυλακής, σε ξεχωριστή έρευνα για διαφθορά.

Φυσικά η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Τσερνίσοφ είναι στο στενό κύκλο του Ζελένσκι από τότε που εξελέγη πρόεδρος το 2019, έχοντας πάντα υψηλόβαθμες θέσεις όπως κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, υπουργός περιφερειακής ανάπτυξης και, πάνω απ’ όλα, διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, του κρατικού γίγαντα φυσικού αερίου.

Όμως ο Τσερνίσοφ είχε και έντονη επιχειρηματική δράση όπως η κατασκευή ενός πολυτελούς συγκροτήματος ακινήτων στο Κόζιν, στις όχθες του ποταμού Κόζινκα κοντά στο Κίεβο, με βίλες που προορίζονταν για τον ίδιο, τον Μίντιτς και για την«ελίτ της χώρας».

Μια ακόμη σκοτεινή υπόθεση που βαραίνει τον Ζελένσκι είναι η απόδραση του Τιμούρ Μίντιτς, στενού συνεργάτη του, στο εξωτερικό όταν απαγορεύονται τα ταξίδια για όλους τους άνδρες μεταξύ 22 και 60 ετών. Έτσι, τώρα, ο Ολεξάντρ Κλιμένκο, επικεφαλής του γραφείου του εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, ανακοίνωσε έρευνα κατά του αναπληρωτή του, Αντρέι Σινιούκ , ο οποίος κατηγορείται ότι προειδοποίησε τον Μίντιτς ότι πρόκειται να συλληφθεί, με αποτέλεσμα να προλάβει να διαφύγει στο Ισραήλ.

Advertisement

Γνώριζε ο Ζελένσκι;

Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα από αυτά γνώριζε ο Ζελένσκι και κυρίως, εάν είναι αρκετά ισχυροί λόγοι για να ρίξουν την κυβέρνησή του την ώρα που ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν ξοδέψει ένα πακτωλό χρημάτων για να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο.

Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ουκρανικού Κοινοβουλίου πάντως, ξεκίνησε μια σειρά ακροάσεων με τους επικεφαλής διαφόρων δικαστικών και αστυνομικών οργάνων, πιθανότατα για τα μάτια του κόσμου. Η Αναστασία Ραντίνα , πρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε ωστόσο ότι «η έλλειψη αντίδρασης από τις αρχές ή μια απάντηση όπως «η έρευνα θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες» θα θεωρηθεί συνενοχή στο σύστημα διαφθοράς».

Advertisement