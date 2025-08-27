Στον Καναδά, ένας άνδρας πέρασε ώρες ψάχνοντας σε σκουπιδότοπο για να ανακαλύψει τις χαμένες βέρες της συζύγου του – και τελικά τα κατάφερε.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Στιβ φαν Ίσελντικ και η σύζυγός του Ζανίν, παντρεμένοι 26 χρόνια, έφεραν στο σπίτι ένα σακουλάκι με ποπ κορν από τον κινηματογράφο. Κατά λάθος, η σακούλα χύθηκε στον κήπο, και μέσα σε αυτή βρέθηκαν τα δαχτυλίδια της Ζανίν, τα οποία κατέληξαν στον κάδο κομποστοποίησης.

Όταν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, ο κάδος είχε ήδη αδειάσει. Την επόμενη μέρα, ο Στιβ πήγε στον ΧΥΤΑ του Μίσιον, στη Βρετανική Κολομβία, για να ψάξει ανάμεσα σε 18 τόνους οργανικών απορριμμάτων.

«Ήμουν αισιόδοξος», δήλωσε στο BBC. «Έπρεπε να τα βρω – η γυναίκα μου πρέπει να έχει τις βέρες της, σωστά;»

Με φτυάρι και γάντια, ξεκίνησε την αναζήτηση ανάμεσα σε σαπισμένα χόρτα και αποφάγια, σε μια βροχερή μέρα που, όπως είπε, ευτυχώς περιόρισε τη δυσοσμία. Ο υπάλληλος του χώρου, Ντένι Γουέμπστερ, τον βοήθησε με εκσκαφέα. «Σκεφτόμουν πώς να του πω να αγοράσει καινούριες», παραδέχθηκε, βλέποντάς τον να γονατίζει στη λάσπη.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Στιβ αναγνώρισε πρώτα μερικά λουκάνικα που είχε πετάξει η οικογένεια και, δίπλα τους, βρήκε το πρώτο δαχτυλίδι. Μέσα σε μια ώρα, είχε βρει και το δεύτερο.

Η Ζανίν, που εκείνη την ώρα έψαχνε για ανιχνευτή μετάλλων, ξέσπασε σε κλάματα όταν ο Στιβ την πήρε τηλέφωνο για να της ανακοινώσει τα καλά νέα.

«Πολλοί εντυπωσιάζονται με την ιστορία. Κι εγώ εξίσου», είπε ο Στιβ. «Κάνεις ό,τι μπορείς, με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρεις». Από την πλευρά της, η Ζανίν τόνισε ότι το περιστατικό έκανε τον δεσμό τους ακόμα πιο δυνατό: «Ξέρω πόσο με αγαπάει, αφού δεν δίστασε να ψάξει μέσα σε σωρό οργανικών απορριμμάτων», είπε γελώντας.

Πηγή: BBC