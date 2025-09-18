Ένα πρωτοφανές και άκρως επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο παρατηρήθηκε στην Βραζιλία, όπου ένας τυφώνας από φωτιά κατέστρεψε χωράφια με ζαχαροκάλαμο.

Το εντυπωσιακό βίντεο που τράβηξε η Πολιτική Άμυνα στην πολιτεία Σάο Πάολο έγινε γρήγορα viral.

Ου πυροσβεστικές δυνάμεις της Βραζιλίας κινητοποιήθηκαν γρήγορα και κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του τυφώνα στο χωράφι.

Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της χώρας, ο «πύρινος» τυφώνας προκαλείται όταν η θερμότητα που προκαλεί μια πυρκαγιά, θερμαίνει πολύ γρήγορα τον αέρα κοντά στο έδαφος.

Ο καυτός αέρας σε συνδυασμό με τους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν έναν στρόβιλο φωτιάς.