Σε νέες ανακλήσεις προχώρησαν γαλλικές εταιρείες που παράγουν βρεφικό γάλα, μετά τις χθεσινές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να μειωθεί στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο της τοξίνης κερεουλίδη που περιέχεται στα εν λόγω προϊόντα.

Ειδικότερα, η κερεουλίδη είναι τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια, και έχει εντοπιστεί σε συστατικά που προμηθεύει κινέζικο εργοστάσιο σε μεγάλες εταιρείες, όπως Nestle, Danone και Lactalis. Η ανίχνευσή της οδήγησε σε ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων σε δεκάδες χώρες.

Στόχος της EFSA ήταν να καθορίσει ασφαλές επιτρεπόμενο όριο, ώστε κυβερνήσεις και παραγωγοί να έχουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο. Το νέο όριο ορίστηκε στα 0,014 μικρογραμμάρια ανά κιλό βάρους του βρέφους, δηλαδή μειωμένο κατά το ήμισυ σε σχέση με το προηγούμενο όριο των 0,03 μικρογραμμαρίων.

Η Γαλλία είχε προχωρήσει ήδη από την Παρασκευή σε αναπροσαρμογή του επιτρεπόμενου ορίου, θέτοντας ενισχυμένα επίπεδα ασφαλείας στα βρεφικά γάλατα. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες Popote και Vitagermine απέσυραν χθες ορισμένα προϊόντα τους, ενώ Nestle, Danone και Lactalis είχαν ξεκινήσει ανακλήσεις ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Η Nestle, η οποία έκανε τις μεγαλύτερες ανακλήσεις, τόνισε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στην κερεουλίδη και απέσυρε όλα τα προϊόντα στα οποία ανιχνεύτηκε η τοξίνη, ακόμη και κάτω από το νέο όριο. Η Danone χαιρέτισε επίσης την απόφαση της EFSA, ενώ η Lactalis δήλωσε ότι δεν προγραμματίζει νέες ανακλήσεις.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας, η κινεζική εταιρεία Cabio Biotech παράγει το έλαιο αραχιδονικού οξέος (ARA) που ευθύνεται για την παρουσία της τοξίνης. Η εταιρεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια εκτός ωρών εργασίας.