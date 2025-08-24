Ένα αερόστατο προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους του Μπέντφορντ, όταν επιχείρησε να προσγειωθεί σε έναν στενό δρόμο, ανάμεσα σε σπίτια, σταθμευμένα αυτοκίνητα και ηλεκτροφόρα καλώδια. Η εικόνα του τεράστιου αερόστατου να κατεβαίνει χαμηλά μέσα στην κατοικημένη γειτονιά άφησε τους περαστικούς άφωνους.

Μπροστά στον κίνδυνο μιας πρόσκρουσης, αρκετοί κάτοικοι έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν. Πιάνοντας το σχοινί καθοδήγησης, συνεργάστηκαν με τον πιλότο για να σταθεροποιήσουν το αερόστατο και να το κατευθύνουν με ασφάλεια στο έδαφος. Χάρη στην ψυχραιμία τους, η προσγείωση ολοκληρώθηκε χωρίς κανέναν τραυματισμό και χωρίς ζημιές στις γύρω ιδιοκτησίες.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν το περιστατικό ως «απίστευτο» και «σκηνή βγαλμένη από ταινία», λέγοντας πως δεν πίστευαν ότι θα έβλεπαν ποτέ ένα αερόστατο να κατεβαίνει τόσο χαμηλά μέσα στη γειτονιά τους. Το γεγονός έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης σε όλη την πόλη, με πολλούς να επαινούν τη συνεργασία και την ετοιμότητα των κατοίκων που αποσόβησαν τα χειρότερα.

