Νέα στοιχεία από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνουν στο προσκήνιο το όνομα ενός μοντέλου από τη Βρετανία με το όνομα Άναμπελ Νίλσον, συνδέοντάς την με τη φερόμενη στρατολόγηση γυναικών για λογαριασμό του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Νίλσον, που πέθανε το 2018 σε ηλικία 49 ετών, εμφανίζεται επανειλημμένα στη νεότερη δέσμη αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης.

Σε email της 15ης Σεπτεμβρίου 2010, ο Έπσταϊν φέρεται να αναφέρει ότι θα ζητήσει από τη Γκισλέιν Μάξγουελ να επικοινωνήσει με την Άναμπελ Νίλσον. Δύο ημέρες αργότερα, μήνυμα υπογεγραμμένο ως «Annabelle» κάνει λόγο για τη δημιουργία «μικρής ομάδας κοριτσιών», με αναφορές σε γυναίκες που πληρούσαν συγκεκριμένα «χαρακτηριστικά».

Σε επόμενη αλληλογραφία, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, γίνεται αναφορά σε τηλεφωνικές επαφές γυναικών από τη Βραζιλία και την Ιταλία, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 email φέρεται να αναζητά «κάτι χαριτωμένο» για τον Έπσταϊν.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα περιλαμβάνονται σε αρχεία περίπου τριών εκατομμυρίων σελίδων, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και χιλιάδες βίντεο.

Αν και οι αναφορές δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη ποινικές κατηγορίες, φωτίζουν περαιτέρω το εκτεταμένο δίκτυο επαφών του Έπσταϊν και τον πιθανό ρόλο προσώπων από τον διεθνή κοσμικό χώρο, όπως η Νίλσον, γνωστή φιγούρα της λονδρέζικης κοινωνικής ζωής και τηλεοπτικό πρόσωπο τη δεκαετία του 2010.