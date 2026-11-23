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Η οργάνωση ξεκίνησε ως μη κερδοσκοπικός φορέας με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τη διάσωση απειλούμενων ειδών, επιλέγοντας το πάντα ως το αναγνωρίσιμο σύμβολό της.

Παρά τη στενή ιστορική σχέση με την IUCN, το WWF αποτελεί ανεξάρτητο οργανισμό χωρίς θεσμική υπαγωγή στον ΟΗΕ ή σε άλλους διακρατικούς διεθνείς οργανισμούς.

Σήμερα το δίκτυο δραστηριοποιείται σε σχεδόν 100 χώρες, εστιάζοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η χρηματοδότηση της οργάνωσης προέρχεται από ποικίλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, υποστηρίζοντας δράσεις που εκτείνονται πλέον από την προστασία συγκεκριμένων ζώων έως τη διαχείριση ολόκληρων οικοσυστημάτων.

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Το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 1961 καταχωρήθηκε επίσημα στην Ελβετία μία περιβαλλοντική οργάνωση που επρόκειτο να αποκτήσει ένα από τα αναγνωρίσιμα λογότυπα στον πλανήτη: το ασπρόμαυρο πάντα του WWF.

Από ένα μικρό γραφείο στην ελβετική πόλη Μορζ, το τότε World Wildlife Fund εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο προστασίας της φύσης, με παρουσία σχεδόν σε 100 χώρες και δράση σε έξι ηπείρους. (World Wildlife Fund)

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Από το Μανιφέστο της Μορζ στο πάντα

Η ιστορία είχε αρχίσει λίγους μήνες νωρίτερα. Τον Απρίλιο του 1961, προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας ζωής συνέταξαν το περίφημο Morges Manifesto.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με την ίδρυση του WWF ήταν ο βιολόγος και πρώην γενικός διευθυντής της UNESCO Sir Julian Huxley, ο Sir Peter Scott και ο Max Nicholson.

Η αρχική ιδέα ήταν απλή αλλά πρωτοποριακή: να δημιουργηθεί ένας διεθνής μηχανισμός που θα συγκέντρωνε χρήματα για τη διάσωση απειλούμενων ζώων και οικοσυστημάτων και θα ενίσχυε τις ήδη υπάρχουσες οργανώσεις προστασίας της φύσης.

Τον Σεπτέμβριο 1961 το WWF καταχωρήθηκε επίσημα ως μη κερδοσκοπική οργάνωση και άνοιξε το πρώτο γραφείο του στη Μορζ της Ελβετίας. (WWF Βολιβία)

Το πάντα επελέγη ως σύμβολο επειδή ήταν ήδη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απειλούμενου είδους, αλλά και επειδή το ασπρόμαυρο σχέδιο μπορούσε τότε να αναπαραχθεί εύκολα και οικονομικά στις εφημερίδες και στα έντυπα.

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Δεν ανήκει στον ΟΗΕ

Εδώ χρειάζεται να ξεκαθαριστεί μία συχνή παρανόηση.

Το WWF δεν βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ, της UNESCO, του UNEP ή οποιουδήποτε άλλου διακρατικού οργανισμού.

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Το WWF International είναι ανεξάρτητος οργανισμός καταχωρημένος σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο. Η κεντρική γραμματεία του βρίσκεται σήμερα στο Gland της Ελβετίας, κοντά στη Γενεύη. (WWF Περού)

Υπάρχει, όμως, μία πολύ στενή ιστορική σχέση με την IUCN – International Union for Conservation of Nature. Μάλιστα, η δημιουργία του WWF συνδέθηκε εν μέρει με την ανάγκη να εξασφαλιστούν οικονομικοί πόροι για προγράμματα της IUCN και άλλων οργανώσεων προστασίας της φύσης. (World Wildlife Fund)

Σήμερα το WWF συνεργάζεται με κυβερνήσεις, υπηρεσίες και προγράμματα του ΟΗΕ, διεθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και άλλες ΜΚΟ. Συνεργασία, όμως, δεν σημαίνει θεσμική υπαγωγή.

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Σε πόσες χώρες βρίσκεται και πόσα μέλη έχει

Το WWF αναφέρει σήμερα ότι το παγκόσμιο δίκτυό του δρα σε σχεδόν 100 χώρες. Διαθέτει εθνικές οργανώσεις, γραφεία

προγραμμάτων και περιφερειακές δομές σε ολόκληρο τον κόσμο. (World Wildlife Fund)

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Ο όρος «μέλη» χρειάζεται προσοχή. Δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος κατάλογος «μελών» αντίστοιχος ενός διεθνούς οργανισμού κρατών.

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Για πολλά χρόνια το WWF αναφέρει περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποστηρικτές παγκοσμίως, ενώ σε νεότερες ανακοινώσεις του μιλά για περισσότερους από 30 εκατομμύρια υποστηρικτές ή followers του παγκόσμιου δικτύου και των δράσεών του. Οι δύο αριθμοί δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμοι, καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ορισμοί για τους δωρητές, τα εγγεγραμμένα μέλη των εθνικών οργανώσεων και το ευρύτερο κοινό που ακολουθεί και υποστηρίζει τις καμπάνιες του. (WWF-France)

Ποιος πληρώνει το WWF – προϋπολογισμός εκατοντάδων εκατομμυρίων

Το WWF χρηματοδοτείται από ένα μείγμα ιδιωτικών και δημόσιων πηγών: εθνικές οργανώσεις του δικτύου, κυβερνήσεις και δημόσιους φορείς, ιδρύματα και trusts, επιχειρήσεις, ιδιώτες, δωρεές και δικαιώματα χρήσης του ονόματος και του λογοτύπου.

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Τα τελευταία πλήρη οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το WWF International για το 2024 δείχνουν:

Συνολικά ακαθάριστα έσοδα: 227 εκατ. ελβετικά φράγκα

Συνολικές ακαθάριστες δαπάνες: 222 εκατ. ελβετικά φράγκα

Από τα έσοδα, το 47% προήλθε από τις εθνικές οργανώσεις του δικτύου, το 34% από τον δημόσιο τομέα, το 6% από trusts και foundations, το 6% από royalties, το 3% από επιχειρήσεις, το 1% από ιδιώτες και γενικές δωρεές και το υπόλοιπο από άλλες πηγές.

Από τις δαπάνες, σύμφωνα με το WWF, περίπου 80% κατευθύνθηκε σε δράσεις προστασίας της φύσης, 8% στη συγκέντρωση χρημάτων, 5% σε διοίκηση και οικονομική διαχείριση, 4% στην υποστήριξη του διεθνούς δικτύου και 3% στις επικοινωνίες. (wwfafrica.awsassets.panda.org)

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα 227 εκατ. ελβετικά φράγκα δεν αποτελούν τον συνολικό τζίρο όλων των οργανώσεων WWF παγκοσμίως. Αφορούν το WWF International. Οι μεγάλες εθνικές οργανώσεις, όπως WWF-US, WWF-UK, WWF-Germany και WWF-Switzerland, έχουν δικούς τους προϋπολογισμούς, έσοδα και οικονομικούς ελέγχους.

Ποια είναι η αποστολή του

Η επίσημη αποστολή του WWF συνοψίζεται σε μία φράση: να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να δημιουργήσει ένα μέλλον στο οποίο ο άνθρωπος θα ζει σε αρμονία με τη φύση.

Αυτό επιχειρεί να το πετύχει σε τρεις βασικούς άξονες:

τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και τη μείωση της ρύπανσης και της σπατάλης πόρων. (WWF Panda)

Σήμερα η δράση του έχει απλωθεί πολύ πέρα από την προστασία κάποιων εμβληματικών ζώων. Ασχολείται με τα δάση, τους ωκεανούς, το γλυκό νερό, το κλίμα, την ενέργεια, τη γεωργία, τα τρόφιμα, την παράνομη εμπορία άγριας ζωής, τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης και την προστασία των μεγάλων οικοσυστημάτων.

Από τα 33.500 δολάρια στα 227 εκατομμύρια φράγκα

Η σύγκριση με την πρώτη χρονιά είναι εντυπωσιακή.

Το 1961 το διοικητικό συμβούλιο του νεοσύστατου WWF ενέκρινε μόλις πέντε προγράμματα συνολικού ύψους 33.500 δολαρίων, μεταξύ άλλων για τον φαλακρό αετό, θαλασσοπούλια της Χαβάης και τον κόκκινο λύκο των ΗΠΑ. (World Wildlife Fund)

Εξήντα πέντε χρόνια αργότερα, το πάντα εξακολουθεί να είναι παντού.

Μόνο που πίσω από το συμπαθητικό ασπρόμαυρο ζώο βρίσκεται πλέον ένας μηχανισμός εκατοντάδων εκατομμυρίων, ένα δίκτυο που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη και μία οργάνωση που συνομιλεί με κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες.

Και ίσως αυτό είναι το στοιχείο που δείχνει καλύτερα πόσο άλλαξε μέσα σε έξι δεκαετίες και η ίδια η περιβαλλοντική ατζέντα: από την προσπάθεια να σωθούν μεμονωμένα ζώα, στην προσπάθεια να σωθούν ολόκληρα οικοσυστήματα και τελικά οι φυσικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η ανθρώπινη ζωή.