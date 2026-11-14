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Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, στο Ζάγκρεμπ για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν ασθενή ψυχιατρείου, του οποίου ο θάνατος φέρεται να προκλήθηκε από υπερβολική χρήση βίας από νοσηλευτές, σύμφωνα με ένα βίντεο που σόκαρε τη χώρα.

Τέσσερις νοσηλευτές σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ως ύποπτοι για τη δολοφονία του 32χρονου ασθενούς Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, ο οποίος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο σε ψυχωτική κατάσταση. Οι νοσηλευτές είναι ύποπτοι για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων», τόνισαν εισαγγελείς.

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Znači zataškali ste ubojstvo čovjeka, gadovi! Hoće li za ovog čovjeka biti klečanje po Zagrebu, kao što ste klečali za onog narkomana Floyda? Hoćeš li preuzeti odgovornost za išta Tomaševiću ili bilo tko od tvojih sektaša?? pic.twitter.com/z6fgPjucMf — P. Bateman (real) (@Jake1988UU) November 11, 2026

Ένα βίντεο διάρκειας οχτώ λεπτών που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει μέλη ιατρικού προσωπικού να προσπαθούν να περιορίσουν τον ασθενή, ο οποίος ήταν δεμένος στο κρεβάτι. Το βίντεο δείχνει να τον χτυπούν με γροθιές στο στήθος, να στηρίζονται πάνω στο σώμα του και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Παρόντες ήταν και άλλοι φροντιστές, μεταξύ των οποίων ένας γιατρός σύμφωνα με πληροφορίες.

Το βίντεο προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και τροφοδότησε τη συζήτηση για τους τρόπους περίθαλψης ψυχικά ασθενών σε ψυχιατρεία. Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία».

Zagreb, 8 minuta tišine!



Studenti okupljeni oko Instagram profila „Vrijeme za promjene“ organizovali su danas u 12h protest na Cvjetnom trgu u Zagrebu povodom smrti Kristiana Periša, mladića koji je ubijen u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. pic.twitter.com/fJ9nHeZb87 — Jeremija (@4nbgd) November 14, 2026



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας – Οκτώ λεπτά σιγής

Σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ σε μια συγκέντρωση που διοργάνωσαν φοιτητές και τήρησαν οκτώ λεπτά σιγής στη μνήμη του Πέρις.

«Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα», είπε η 20χρονη φοιτήτρια Λέα στο Γαλλικό Πρακτορείο καθώς άναβε ένα κερί ανάμεσα σε δεκάδες άλλους.

Μια επιθεώρηση του υπουργείου Υγείας, η οποία διαπίστωσε «παρατυπίες» στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου και το διοικητικό συμβούλιο παραιτήθηκαν. Η οικογένεια του Πέρις ανακοίνωσε μια ακόμη συγκέντρωση μνήμης προς τιμήν του στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ στις 21 Νοεμβρίου.