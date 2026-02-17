Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios ότι ο ουκρανικός λαός δεν θα αποδεχθεί συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει μονομερή αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το ανατολικό Ντονμπάς και παράδοσή του στη Ρωσία, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη νέες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης την Τρίτη, ουκρανοί και ρώσοι διαπραγματευτές πραγματοποιούσαν τρίτο γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη, με βασικό σημείο τριβής τον έλεγχο του Ντονμπάς, περίπου το 10% του οποίου παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι αμερικανοί διαμεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ τού μετέφεραν πως η Ρωσία επιθυμεί ειλικρινά τον τερματισμό του πολέμου και ότι θα πρέπει να συντονιστεί με τη διαπραγματευτική του ομάδα στη βάση αυτής της εκτίμησης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος εμφανίζεται πολύ πιο απαισιόδοξος και προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί να του επιβληθεί η προώθηση μιας εκδοχής ειρήνης που οι πολίτες του θα εκλάμβαναν ως «αποτυχημένη ιστορία».

Εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε επανειλημμένως την Ουκρανία – και όχι τη Ρωσία – να προβεί σε παραχωρήσεις. «Δεν είναι δίκαιο», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι, παρότι ενδέχεται να είναι ευκολότερο για τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία απ’ ό,τι στη μεγαλύτερη σε ισχύ Ρωσία, ο δρόμος προς μια βιώσιμη ειρήνη δεν είναι «να δώσεις τη νίκη» στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ελπίζω να είναι απλώς τακτική του και όχι απόφαση», ανέφερε, ευχαριστώντας παράλληλα τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του προσπάθειες και επισημαίνοντας ότι στις συνομιλίες με τους Κούσνερ και Γουίτκοφ δεν υφίσταται η δημόσια πίεση που ασκείται από τον Τραμπ. «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν είμαι άνθρωπος που λυγίζει εύκολα υπό πίεση».

Ιδανικό σενάριο μια απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η καλύτερη οδός για πρόοδο στο εδαφικό ζήτημα είναι μια απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν και δήλωσε ότι έχει ζητήσει από την ομάδα του να θέσει το ενδεχόμενο συνάντησης ηγετών στη Γενεύη.

Οι αμερικανοί διαμεσολαβητές έχουν προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα τμήματα του Ντονμπάς που ελέγχουν σήμερα και τη μετατροπή της περιοχής σε αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη», χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει λάβει θέση ως προς το ποια χώρα θα ασκεί κυριαρχία. Ο Ζελένσκι δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει αποχώρηση στρατευμάτων, υπό τον όρο ότι και η Μόσχα θα αποσύρει τις δικές της δυνάμεις σε αντίστοιχη απόσταση, απορρίπτοντας παράλληλα τον ρωσικό ισχυρισμό περί κυριαρχίας στην περιοχή.

Συγκεκριμένη η θέση της Ρωσίας για το εδαφικό

Υποστήριξε ακόμη ότι στον δεύτερο γύρο συνομιλιών οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεσμεύθηκαν να επιστρέψουν με συγκεκριμένη θέση για το εδαφικό ζήτημα. Σε τηλεφωνική συνέντευξη 37 λεπτών στο Axios, σημείωσε ότι Ουάσινγκτον και Κίεβο έχουν συμφωνήσει πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Εάν η συμφωνία προβλέπει απλή αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, «παραχωρώντας κυριαρχία και την ιθαγένεια των ανθρώπων που ζουν εκεί», εκτιμά ότι θα απορριφθεί. «Συναισθηματικά, ο κόσμος δεν θα το συγχωρήσει ποτέ. Ποτέ. Δεν θα συγχωρήσουν… εμένα, δεν θα συγχωρήσουν [τις ΗΠΑ]», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί» θα τους ζητηθεί να παραχωρήσουν επιπλέον εδάφη. «Αυτό είναι μέρος της χώρας μας, όλοι αυτοί οι πολίτες, η σημαία, η γη», υπογράμμισε.

Ολοκληρώθηκαν οι “τεταμένες” ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και αύριο

Οι συνομιλίες που διεξήχθησαν σήμερα στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ήταν «πολύ τεταμένες» αλλά θα συνεχιστούν και αύριο, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Οι διαπραγματεύσεις «ήταν πολύ τεταμένες. Κράτησαν έξι ώρες. Τώρα τελείωσαν. Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν αύριο» Τετάρτη, εξήγησε στους δημοσιογράφους η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι τρεις αντιπροσωπείες συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο InterContinental. Στη Γενεύη βρίσκονταν και «σύμβουλοι» τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Νωρίτερα, μια ιταλική κυβερνητική πηγή είχε δηλώσει ότι προβλέπονταν «συνομιλίες μεταξύ των συμβούλων (…) και των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων».

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση για το θέμα αυτό.

Αναφορικά με τις συζητήσεις μεταξύ των Ρώσων, των Ουκρανών και των Αμερικανών, ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ είπε ότι στην ατζέντα βρίσκονται «θέματα ασφαλείας και ανθρωπιστικά», σημειώνοντας ότι δεν έχει «υπερβολικές προσδοκίες».

Οι διαπραγματευτές εργάζονται με βάση το αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει την παραχώρηση εδαφών εκ μέρους της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα τη χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση. Αγκάθι για τις συνομιλίες φαίνεται ωστόσο ότι αποτελεί η τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης στην ανατολική Ουκρανία: η Μόσχα απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κάτι που απορρίπτεται από το Κίεβο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ είχε προειδοποιήσει ότι τα θέματα που απομένουν να επιλυθούν είναι «τεράστια» και «κανείς δεν τολμά να προβλέψει» το αποτέλεσμα των συζητήσεων.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση της Γενεύης, η Ρωσία βομβάρδισε και πάλι την Ουκρανία, εκτοξεύοντας 396 δρόνους και 29 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, 367 δρόνοι και 25 πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. «Ήταν ένα συνδυαστικό πλήγμα, σκόπιμα υπολογισμένο ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ζημιές στον ενεργειακό τομέα μας», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία «περιφρονεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

