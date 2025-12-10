Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε με το κοινοβούλιο της Ουκρανίας νομικά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών και προέτρεψε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην ασκήσουν πίεση για το θέμα αυτό.



Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να διεξαγάγει εκλογές εντός τριών μηνών, εάν οι ΗΠΑ και οι άλλοι σύμμαχοι του Κιέβου μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας.



Απαντούσε σε σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπονόησε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως δικαιολογία για να αποφύγει τις εκλογές.



Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην βραδινή του βιντεοομιλία, δήλωσε ότι είχε «ουσιαστική συζήτηση» με μέλη του κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει «καμία σπέκουλα κατά της Ουκρανίας».



«Αν οι εταίροι μας, συμπεριλαμβανομένου του βασικού μας εταίρου στην Ουάσινγκτον, μιλούν τόσο πολύ και τόσο συγκεκριμένα για τις εκλογές στην Ουκρανία, για εκλογές υπό στρατιωτικό νόμο, τότε πρέπει να δώσουμε νομικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση και κάθε αμφιβολία», είπε.



«Δεν είναι εύκολο, αλλά η πίεση σε αυτό το θέμα δεν είναι σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε. Περιμένω από τα μέλη του κοινοβουλίου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι προκλήσεις για την ασφάλεια εξαρτώνται από τους εταίρους μας, κυρίως από την Αμερική. Οι πολιτικές και νομικές προκλήσεις πρέπει να απαντηθούν από την Ουκρανία. Και θα απαντηθούν», δήλωσε ο Ζελένσκι.



Οι εκλογές σε καιρό πολέμου απαγορεύονται από το νόμο, αλλά ο Ζελένσκι, του οποίου η θητεία έληξε πέρυσι, αντιμετωπίζει νέα πίεση από τον Τραμπ να διεξαγάγει εκλογές. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει από καιρό καταγγείλει τον Ζελένσκι ως «παράνομο» διαπραγματευτή.