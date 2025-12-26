Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει προσεχώς τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του σχεδίου της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Συμφωνήσαμε για μία συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο – με τον πρόεδρο Τραμπ – στο προσεχές μέλλον. Πολλά πράγματα μπορεί να αποφασιστούν μέχρι την Πρωτοχρονιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Axios με ανάρτησή του στο Χ υποστήριξε, επικαλούμενος πληροφορία ουκρανού αξιωματούχου, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλυψε την Τετάρτη νέο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εβδομάδων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο.

Στο κείμενο προβλέπεται το πάγωμα των γραμμών των μετώπου και δεν προσφέρεται καμία λύση για τα εδάφη που σήμερα τελούν υπό ρωσικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επαφή» ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, διότι «η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στην διαπραγματευτική διαδικασία».

«Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Προηγουμένως ο Πεσκόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα «διαμορφώνει την θέση της» ως απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο που αναδιαμορφώθηκε μαζί με το Κίεβο.

Αντίθετα με την αρχική μορφή του αμερικανικού σχεδίου, το υπό συζήτησιν έγγραφο, που συντάχθηκε από την αμερικανική πλευρά, αφήνει σε εκκρεμότητα τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας για αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις και την ανάληψη νομικά δεσμευτικής δέσμευσης από το Κίεβο για μη ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Για τους λόγους αυτούς, η αποδοχή του αμερικανικού υπό την νέα μορφή του από την Μόσχα φαίνεται απίθανη. Χθες, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

