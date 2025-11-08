Η Ζιζέλ Μπούντχεν μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τον ρομαντικό της δεσμό με τον σύντροφό της Ζοακίμ Βαλέντε, μετά την άφιξη του μωρού τους.

Την Παρασκευή το βράδυ, Το 45χρονο σούπερ μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram Story μια φωτογραφία της και του συντρόφου της να περπατούν χέρι-χέρι και να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα στην παραλία.

Advertisement

Advertisement

Συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι Love Love του Gilson και έγραψε πάνω στη φωτογραφία στη μητρική της γλώσσα, τα πορτογαλικά: «Χρόνια πολλά @joaquimvalente! Σ’ αγαπώ!»

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, η ίδια και ο 38χρονος σύντροφός της περπατούσαν στην ακτή και εκείνη φαινόταν να κρατάει τον μικρό γιο τους, τον οποίο καλωσόρισαν μαζί τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Μπουντχέν είναι επίσης μητέρα του 15χρονου γιου της Μπέντζαμιν και της 12χρονης κόρης της Βίβιαν, τα οποία έχει από τον πρώην σύζυγό της, αστέρι του NFL, Τομ Μπρέιντι.

Ήταν επίσης μητριά του Τζακ, του γιου του Μπρέιντι με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μόιναχαν, κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Ο Βαλέντε ήταν ο δάσκαλος jiu jitsu της Ζιζέλ πριν ξεκινήσουν μια ρομαντική σχέση μετά το διαζύγιό της. Ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον πλέον συνταξιούχο quarterback για 13 χρόνια πριν χωρίσουν τον Οκτώβριο του 2022. Η Μπουντχέν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει το διαζύγιό τους ως «το θάνατο ενός ονείρου», αλλά σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζουν να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Η Μπουντχέν και ο Βαλέντε, ο οποίος είναι εννέα χρόνια νεότερός της, συνδέθηκαν ρομαντικά το 2022 και επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Ιούνιο του 2023.