Με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο χέρι εμφανίστηκε η Ζόι Κράβιτζ, λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που τη θέλουν αρραβωνιασμένη με τον Χάρι Στάιλς.

Η 37χρονη ηθοποιός εθεάθη την Πέμπτη 30 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, να κάνει μόνη της μια χαλαρή βόλτα, υιοθετώντας ένα προσεγμένο αλλά ανεπιτήδευτο στυλ.



Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα

Advertisement

Advertisement

Για την έξοδό της επέλεξε ένα καφέ τζάκετ με γούνα, που ξεχώριζε στο σύνολο. Το συνδύασε με χακί τοπ και φαρδύ παντελόνι, ενώ ολοκλήρωσε το look με γυαλιά ηλίου και μαύρες δερμάτινες μπαλαρίνες.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν το μονόπετρο στο χέρι της, το οποίο επανέφερε στο προσκήνιο τις φήμες περί αρραβώνα.

Zoe Kravitz flashes her massive diamond ring on NYC stroll after Harry Styles engagement https://t.co/GmDQ2l1Ayh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 30, 2026

Οι φήμες για πρόταση γάμου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρι Στάιλς φέρεται να της έκανε πρόταση γάμου μετά από περίπου οκτώ μήνες σχέσης. Το ζευγάρι διατηρεί δεσμό το τελευταίο διάστημα, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

Η ηθοποιός, κόρη του Λένι Κράβιτζ και της Λίζα Μπονέτ, είχε εμφανιστεί και πρόσφατα φορώντας το ίδιο δαχτυλίδι, ενισχύοντας τα σενάρια περί αρραβώνα.



Σχέδια για το μέλλον

Πηγές που επικαλείται το «Page Six» αναφέρουν ότι ο Χάρι Στάιλς επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια, έχοντας εκμυστηρευτεί σε κοντινά του πρόσωπα ότι θέλει να γίνει πατέρας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις φήμες, αφήνοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους να παραμένει έντονο.