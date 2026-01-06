Η Ιταλία είναι μια από τις πιο ρομαντικές χώρες του κόσμου και διά του λόγου το αληθές η ιταλική αστυνομία επέστρεψε ένα δαχτυλίδι σε έναν νεαρό Βραζιλιάνο που ταξίδευε από το Μιλάνο στη Βερόνα για να κάνει πρόταση γάμου κάτω από το μπαλκόνι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη και αρραβωνιάστηκε την Ιταλίδα φίλη του στο αστυνομικό τμήμα της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας.



Η ληστεία στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου στις 29 Δεκεμβρίου είχε τελικά ένα ευχάριστο τέλος, όταν ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξήγησε στην αστυνομία ότι η βαλίτσα και το σακίδιό του είχαν κλαπεί ενώ περίμενε το τρένο για τη Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, όπου ταξίδευε με τη φίλη του.



Χάρη στο GPS που υπήρχε μέσα στο σακίδιο, οι αστυνομικοί της σιδηροδρομικής αστυνομίας κατάφεραν να εντοπίσουν τον κλέφτη, έναν 35χρονο Αλγερινό που είχε καταγγελθεί για κλεπταποδοχή, σε ένα μπαρ στη Via dei Transiti.



Σε ένα καρότσι βρήκαν το πιο πολύτιμο αντικείμενο του νεαρού: ένα ασημένιο δαχτυλίδι που ανήκε στην οικογένειά του. Το κόσμημα επιστράφηκε στο αστυνομικό τμήμα.



Εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο 28χρονος είχε το δαχτυλίδι επειδή ήθελε να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του στο μπαλκόνι της Ιουλιέτας, αλλά τελικά βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να της την κάνει στο γραφείο καταγγελιών του Κεντρικού Σταθμού του Μιλάνου.