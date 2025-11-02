Η TikToker @buonapastaclub, γνωστή και ως Κέιτι από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, έγινε viral όταν αποφάσισε να φτιάξει φρέσκα ιταλικά ζυμαρικά εν πτήσει, χρησιμοποιώντας μόνο ένα μπολ, λίγο αλεύρι και τη φαντασία της.

Στο βίντεο, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 9,8 εκατομμύρια προβολές, η δημιουργική επιβάτιδα φαίνεται να αναμειγνύει αλεύρι, αυγά, νερό και πατάτες, ζυμώνοντας τη ζύμη με το χέρι πάνω στο μικροσκοπικό τραπεζάκι του καθίσματος. Στη συνέχεια, με υπομονή και δεξιοτεχνία, πλάθει μικρά νιόκι και τα “χαράζει” με ξύλινη κουτάλα, δίνοντάς τους το χαρακτηριστικό σχέδιο λες και βρισκόταν σε ιταλικό εστιατόριο κι όχι στα 30.000 πόδια!

Το αποτέλεσμα; Ένα βίντεο που ξεσήκωσε χιλιάδες σχόλια.

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Ενώ πολλοί χρήστες εντυπωσιάστηκαν από τη δημιουργικότητα της Κέιτι, δεν έλειψαν και οι επικριτές.

«Το αεροπλάνο είναι από τα πιο ανθυγιεινά μέρη, δεν καταλαβαίνω πώς το τόλμησε», σχολίασε κάποιος.

Άλλος πρόσθεσε με χιούμορ: «Θα μπορούσες απλώς να φέρεις ένα σάντουιτς!»

Ενώ ένας τρίτος παραδέχτηκε: «Θα τρελαινόμουν αν καθόμουν δίπλα της».

Μερικοί, ωστόσο, εξέφρασαν ανησυχία για θέματα υγιεινής και αλλεργιών, καθώς το αλεύρι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις σε άτομα με κοιλιοκάκη.

«Αυτό δεν είναι απλώς περίεργο μπορεί να είναι επικίνδυνο για όσους έχουν αλλεργίες στο γλουτένιο αλεύρι», έγραψε ένας χρήστης.



Οι ειδικοί προειδοποιούν

Αεροσυνοδοί υπενθυμίζουν εδώ και χρόνια ότι τα τραπεζάκια, οι θήκες και τα μπράτσα των αεροπλάνων είναι από τις πιο βρώμικες επιφάνειες σε μια πτήση.

Γι’ αυτό, καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιες… γαστρονομικές δημιουργίες εν ώρα ταξιδιού.

Παρόλα αυτά, η Κέιτι κατάφερε έστω και για λίγα λεπτά να μετατρέψει μια βαρετή πτήση σε viral “μαγειρική περιπέτεια” και να αποδείξει ότι η αγάπη για τα ζυμαρικά δεν έχει όρια… ούτε ύψος

Με πληροφορίες από people.com