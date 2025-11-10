Στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού μίλησε το απόγευμα της Δευτέρας ο δημιουργός της ταινίας «Θηλυκό» (Female), Κωνσταντίνος Μενελάου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προβολή της στο 66ο κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η κεντρική ηρωίδα έχει το όνομα Αλίκη με τη Βίκυ Παπαδοπούλου, την Άλκηστη Πουλοπούλου και την τρανσέξουαλ περφόρμερ, Τάνια Κέλλυ, να ενσαρκώνουν τρεις διαφορετικές πτυχές της γυναίκας που άλλαξε τα δεδομένα του κινηματογράφου στην Ελλάδα: Την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σκηνή, την Αλίκη στις συνεντεύξεις της και την Αλίκη στο σπίτι της.

«Αρχικά ήθελα να κάνω ένα συμβατικό ντοκιμαντέρ που θα έδινε στο κοινό την ευκαιρία να ξαναδεί την πολύπλευρη προσωπικότητα της Αλίκης, μιας γυναίκας εργατικής, φεμινίστριας, επικοινωνιακής, αγαπητής στο κοινό, ταλαντούχας της οποίας δεν της προσδίδουν την αξία που της αναλογεί στο πάνθεων του ελληνικού κινηματογράφου» είχε αποκαλύψει προηγουμένως ο Κωνσταντίνος Μενελάου στο parallaximag.

«Αργότερα μελέτησα την ιδέα κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Αντί για έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση αρχείων να κάνω κάτι πιο πειραματικό, μια ταινία για την Αλίκη που δεν είναι η Αλίκη αλλά ένας άλλος χαρακτήρας, μια ταινία που να συνδυάζει το ντοκιμαντέρ, την μυθοπλασία, το video art που αναλύει το φαινόμενο Βουγιουκλάκη ως Key Study. Ένα πειραματικό, ποιητικό δοκίμιο».

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη τους εκπαίδευσε στην queer γραμματική»

Η σκηνή της ταινίας που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση έδειχνε την Αλίκη σε τρυφερά στιγμιότυπα με μια γυναίκα. «Η Αλίκη ήταν πάντα στο πλευρό των queer ατόμων» δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας ξεκαθαρίζοντας ότι η ταινία αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας, γι’ αυτό κιόλας δεν ακούγεται ποτέ το επώνυμο «Βουγιουκλάκη». «Είμαι σίγουρος ότι δεν είχε πρόβλημα να πειραματίζεται με τη σεξουαλικότητά της. Σε αντίθεση με όσα ακούστηκαν, η Αλίκη δεν εμφανίζεται ολόγυμνη αν και υπάρχει μια σκηνή που τη δείνει να κάνει σεξ. Μάλιστα ο σκηνοθέτης χρειάστηκε 7 χρόνια μέχρι να ολοκληρώσει την ταινία αυτή, βάζοντας μάλιστα και δικά του χρήματα.

«Αυτόν τον ρόλο της σταρ, δεν τον ζήτησα ποτέ. Εσείς μου τον δώσατε, ο κόσμος» λέει η Αλίκη/Άλκηστη Πουλοπούλου στο τρέιλερ του φιλμ. «Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα, η οποία παλεύει σκληρά για να διατηρεί την αυτοδυναμία της». «Χαίρομαι γιατί δεν κάνω την τρανς, κάνω έναν γυναικείο ρόλο» δήλωσε η Τάνια Κέλλυ στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου. Τη στήριξή της στο καλλιτεχνικό όραμα του σκηνοθέτη έδωσε και η Άλκηστη Πουλοπούλου, λέγοντας ότι τον εμπιστεύτηκε πολύ: «Δεν βρίσκω ότι είναι μια προσβολή στην ίδια την Αλίκη».