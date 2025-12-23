Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά επέστρεψε για λίγο στη συχνότητα του σταθμού που είχε συνεργαστεί από το 2013 μέχρι το 2022, που «εξαναγκάστηκε» να φύγει εξαιτίας επαγγελματικών διαφωνιών με τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο εκείνη είχε ζητήσει από το κανάλι να τον φέρουν πίσω στο «Πρωινό» στις αρχές του 2021. Η Φαίη Σκορδά δεν εμφανίστηκε στο στολισμένο πλατό που είχε στηθεί ειδικά για τον τηλεμαραθώνιο αλλά έδωσε το μήνυμά της μέσα από το δικό τηλεοπτικό «σπίτι» ως πρέσβειρα του Make a wish.

Εκείνος όμως που έδωσε το παρών στα στούντιο του ΑΝΤ1, ήταν ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά, Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τεράστιες επιτυχίες του σταθμού, όπως το Big Brother και το Fame Story. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την υγεία του: «Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου. Αυτός ο διάολος που έχω μέσα μου, με κάνει κάποια στιγμή να ενεργοποιούμαι και να λέω: Εκεί, όρθιος με τη σημαία στο χέρι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει».

Το δικό τους τηλεοπτικό μήνυμα έδωσαν και άλλα μεγάλα ονόματα που έχουν περάσει από τον ΑΝΤ1 τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Ναταλία Γερμανού και η Σίσσυ Χρηστίδου, ενώ στο πλατό βρέθηκαν ο Κώστας Τσουρός, ο Θανάσης Πάτρας και ο Δημήτρης Πανόπουλος που παρουσίαζαν πέρσι του Weekenders και είχαν αποχωρίσει με πικρία από τον σταθμό.

Δίπλα στον Γρηγόρη βρέθηκαν όλα σχεδόν τα λαμπερά πρόσωπα του ΑΝΤ1, οι πρωταγωνιστές των σειρών του, αλλά και παρουσιαστές που ανήκουν σε άλλους σταθμούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ιωάννα Μαλέσκου και η Αναστασία Γιάμαλη. Το δικό τους μήνυμα έστειλαν και οι τραγουδιστές της Heaven όπως ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Νίνο.

Αντώνης Ρέμος: Το επαγγελματικό διαζύγιο με τον Όμιλο ΑΝΤ1 το 2018

Λίγο μετά τις 12, ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε ζωντανά -και λίγο αμήχανα- στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για να συναντήσει τον παλιό του φίλο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οι δυο τους που έκαναν από τα νεανικά τους χρόνια πολύ στενή παρέα αλλά στην πορεία απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα ο πρώτος να μην τον καλέσει στη βάφτιση της κόρης του, κάτι που ο Γρηγόρης του είχε πει ότι τον είχε πληγώσει.

Οι σχέσεις του Αντώνη Ρέμου με τον Όμιλο ΑΝΤ1 είχαν παγώσει ξαφνικά τον Ιανουάριο του 2018 όταν ανακοινώθηκε η μετακίνησή του από τη Heaven Music στη νεοσύστατη τότε, Panik Records (φήμες τότε μιλούσαν για ένα τεράστιο μεταγραφικό μπόνους), με αποτέλεσμα ο «Ρυθμός» να μην παίζει για χρόνια τα τραγούδια που κυκλοφορούσε από τη νέα του εταιρεία, ενώ το περιοδικό ΟΚ! που ανήκε τότε στον Όμιλο δεν είχε πάρει άδεια να δημοσιεύσει καν τις φωτογραφίες του γάμου του με την Υβόννη Μπόσνιακ που έγινε λίγους μήνες μετά στο κτήμα του Δημήτρη Κοντομηνά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον Αντώνη Ρέμο το 2008.

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για την προσωπική του ζωή

Ενώπιος ενωπίω με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε και ο δεύτερος ισχυρός άντρας του ΑΝΤ1, Γιώργος Λιάγκας. «Ήρθα, έβγαλα την υποχρέωση, τελείωσε» αστειεύτηκε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον οικοδεσπότη της βραδιάς να μη συμμερίζεται το χιούμορ του: «Άμα είναι να την κάνεις την επίσκεψη για υποχρέωση, να μην έρθεις καθόλου» του απάντησε.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά.

Γρήγορα όμως η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε με τον τελευταίο να τον πειράζει για τις παπαράτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν με τη Μαρία Αντωνά, στις οποίες εκείνη «είναι κρεμασμένη από πάνω σου και να θέλει να σε φιλήσει, να σου κάνει μια αγκαλιά και εσύ να είσαι.. έτσι». Ο Λιάγκας τότε τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα αναφέροντας τη δική του σύντροφο, Νάνσυ Αντωνίου: «Για φαντάσου να είμαστε εμείς κρεμασμένοι επάνω τους, θα τις γκρεμίζαμε!».