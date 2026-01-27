Σε βραδινή εμφάνισή της πέτυχαν οι τηλεοπτικές κάμερες την πρώην συνεργάτιδα του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη, Μπάγια Αντωνοπούλου, το βράδυ της Παρασκευής. «Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω», είπε αρχικά η δημοσιογράφος για τον αρραβωνιαστικό της Νίκο Κώτση στην κάμερα του Happy Day.

«Είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Στα τρία χρόνια ξεκίνησα να τον ρωτάω. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα».

«Θα παντρευτούμε σύντομα, θα είναι μέσα στο 2026. Ο γάμος θα γίνει σε εκκλησία και θα είναι στην Αθήνα», κατέληξε Μπάγια Αντωνοπούλου επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις φήμες που την ήθελαν να περιμένει το πρώτο της παιδί.

Μπάγια Αντωνοπούλου- Νίκος Κώτσης : Χειμωνιάτικος γάμος

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο γάμος της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της τελευταίας Κυριακής του Φεβρουαρίου σε ένα πολύ γραφικό εκκλησάκι στα βόρεια προάστια της Αθήνας που φημίζεται για την εκπληκτική του θέα. Κουμπάροι θα είναι ο Γιώργος και η Ευγενία Φιλιππαίου ενώ το γαμήλιο πάρτι θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στην οικία του ζευγαριού.

H Μπάγια Αντωνοπούλου με τον Νίκο Κώτση το 2023.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, που διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, έχουν ήδη ξεκινήσει να στέλνουν τις γαμήλιες προσκλήσεις, που είναι μάλιστα ιδιαίτερα πολυτελείς, τυπωμένες σε χρυσό καθρέφτη.

«Ανυπομονούν να κρατήσουν το μωρό στην αγκαλιά τους» λέει φιλικό πρόσωπο των μελλόνυμφων. «Σ’ αγαπώ Νίκο. Σε ευχαριστώ που με αγαπάς γι’ αυτό που είμαι. Στα καλύτερα που έρχονται αλάνι μου» είχε γράψει η Μπάγια Αντωνοπούλου σε παλιότερη ανάρτησή της. «Ο άντρας αυτός άλλαξε η ζωή μου…».