Όλο και περισσότερο συζητιέται το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή τη συνεργασία της με την ΕΡΤ για το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» που θα παρουσιάσει μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή η Μπέττυ Μαγγίρα φέρεται να είναι η επικρατέστερη για τον ρόλο της οικοδέσποινας του YFSF το οποίο, αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στον ΑΝΤ1 μετά το Πάσχα.

Εδώ και λίγες μέρες όμως η Μπέττυ φαίνεται πως βρίσκεται σε επαφές και με τρίτο σταθμό, συγκεκριμένα με το STAR.

Η Μπέττυ Μαγγίρα στη σκηνή της «Μέδουσας» όπου συνεχίζει με επιτυχία τις εμφανίσεις της.

Μπέττυ Μαγγίρα: Μύθοι και πραγματικότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το φλερτ της Μπέττυς Μαγγίρα με το STAR αναζωπυρώθηκε μετά τη guest συμμετοχή της στο GNTM και τα αποθεωτικά σχόλια που ακολούθησαν. Εξάλλου οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1 καθώς το όνομά της είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων τόσο για το Shopping Star, όσο και για το GNTM.

Την τελευταία φορά μάλιστα η Μπέττυ Μαγγίρα και η διοίκηση του STAR είχαν βάλει μια άνω τελεία στις συζητήσεις τους αφού εκείνη είχε δώσει τα χέρια με την ΕΡΤ για ένα show το οποίο δεν βγήκε ποτέ στον αέρα για λόγους μπάτζετ.

Το STAR θεωρεί λοιπόν πως η Μπέττυ ταιριάζει ιδανικά στο προφίλ του και πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε όλες τις ζώνες. Εξάλλου, ο σταθμός έχει κάνει επαφές και με τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη της, Δημήτρη Μακαλιά, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες έκανε δοκιμαστικό για το τηλεπαιχνίδι Lingo- οι οντισιόν δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Όσο για τις φήμες που θέλουν το όνομά της να έχει «κλειδώσει» για την παρουσίαση του YFSF, η αλήθεια είναι ότι η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει δεχτεί -ακόμα, τουλάχιστον, καμία κρούση από τον ΑΝΤ1, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή οι επαφές έχουν περιοριστεί στους υποψήφιους παίκτες.

Η Μπέττυ Μαγγίρα σε πάρτι του YFSF τον Ιούνιο του 2014.

Πάντως δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο ΑΝΤ1 δεν έπρεπε να έχει αποδεσμεύσει την Μπέττυ, καθώς οι επιδόσεις της ήταν υψηλότερες από τις εκπομπές που τη διαδέχτηκαν.