Δύο από τους πιο πετυχημένους πρωταγωνιστές της γενιάς τους, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η σειρά ΙQ 160 έχει ήδη πάρει ανεπίσημα το πράσινο φως από το STAR για άλλον έναν κύκλο επεισοδίων -και τελευταίο- την επόμενη σεζόν μαζί με άλλη επιτυχημένη σειρά του σταθμού, «Τα φαντάσματα».

Σμαράγδα Καρύδη- Νίκος Κουρής: Μια πολυετής φιλία

Αν και οι δύο ηθοποιοί γνωρίζονταν κοινωνικά πάνω από δύο δεκαετίες, έγιναν φίλοι όταν συνεργάστηκαν θεατρικά το 2020. «Τον Νίκο τον ξέρω χρόνια, αλλά δεν είχαμε κάνει παρέα. Επί της ουσίας, τον έμαθα καλύτερα χάρη στην παράσταση που σκηνοθέτησα, “Του Κουτρούλη ο γάμος”, όταν του ζήτησα να πρωταγωνιστεί. Εκείνος –χωρίς να το πολυσκεφτεί– είπε το “ναι» σε έναν άνθρωπο που δεν είχε ξαναδουλέψει ως σκηνοθέτης, σε ένα είδος με το οποίο δεν είχε πολυασχοληθεί, την κωμωδία, και σε ένα έργο εποχής, γραμμένο γύρω στο 1800, όπου έπρεπε να βγει στη σκηνή με καράφλα» είχε αποκαλύψει η Σμαράγδα Καρύδη στο περιοδικό ΟΚ!.

«Δηλαδή, αυτός ο πανέμορφος ζεν πρεμιέ δέχτηκε να έρθει να παίξει και να τσαλακώσει τον εαυτό του, κάτι που δεν το κάνει σχεδόν κανείς. Πολλοί που δεν ξέρουν τον Νίκο δεν περιμένουν να είναι τόσο αστείος. Είναι λαλίστατος, υπεραναλυτικός, έχει άποψη για όλα –πιο παλιά ήταν πιο κλειστός–, είναι ευχάριστος και όταν κάτι δεν του αρέσει στο καλλιτεχνικό κομμάτι ακούω πάντα τη γνώμη του γιατί έχει υψηλή αισθητική και αλάνθαστο ένστικτο. Έχει μπει στη ζωή μου και τον έχω στην καρδιά μου».

Η αστυνομική κωμωδία IQ 160, σε παραγωγή Barking Well, βασίζεται στη γαλλική σειρά HPI, που έχει μεταφερθεί και στην αμερικανική τηλεόραση με τον τίτλο High Potential.

Με τη σειρά του, ο Νίκος Κουρής είχε δηλώσει στο ΟΚ! για τη Σμαράγδα Καρύδη: «Τη λατρεύω, είναι φίλη μου. Είναι ένας άνθρωπος ψυχής. Τόσο καθαρός, ακομπλεξάριστος, με ένα σπάνιο και μοναδικό χιούμορ, κατά τη γνώμη μου. Έχει μια λοξή ματιά στην πραγματικότητα και μπορεί να σου φωτίσει μια πτυχή της κατάστασης που ζεις όπου δεν πάει το μυαλό σου. Αν της πεις ένα πρόβλημά σου, εκείνη το συναισθάνεται πολύ, σε συμβουλεύει, είναι μαζί σου, και την ίδια στιγμή, επειδή έτσι βλέπει τον κόσμο, μπορεί να σου πει κάτι και να σε λυτρώσει, δηλαδή να πεις “μια χαρά, δεν έχω και τίποτα”. Αυτό είναι πέδιλο αποφόρτισης».

Η Σμαράγδα Καρύδη με τον Νίκο Κουρή και τον Θοδωρή Αθερίδη το 2013.