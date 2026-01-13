Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα έγινε γνωστός ο χωρισμός της Σμαράγδας Καρύδη από τον Θοδωρή Αθερίδη μετά από 23 χρόνια κοινής ζωής. Το βράδυ της Δευτέρας, η 56χρονη ηθοποιός έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Hotel Amour, που έχει τη σκηνοθετική της υπογραφή.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να τιμήσουν τη Σμαράγδα Καρύδη αλλά και τον υπόλοπο θίασο, ήταν ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά IQ 160, Νίκος Κουρής μαζί με τον 17χρονο γιο του Πέτρο, ο οποίος ετοιμάζεται να ακολουθήσει τα πετυχημένα βήματα των διάσημων γονιών του- ο Νίκος Κουρής υπήρξε μέχρι πρόσφατα παντρεμένος με την Έλενα Τοπαλίδου.

Η Σμαράγδα Καρύδη με τον Νίκο Κουρή και τον γιο του Πέτρο στο θέατρο Ακροπόλ.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης η Σταματίνα Τσιμτσιλή, πριν μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες η Σμαράγδα Καρύδη, είχε παρακαλέσει τους δημοσιογράφους να μην τη ρωτήσουν για τα νέα δεδομένα στην προσωπική της ζωή, κάτι το οποίο έγινε σεβαστό από όλους.

Με τη Δήμητρα Ματσούκα.

Το μόνο που περιορίστηκε να δηλώσει ήταν ότι δεν ασχολείται με όσα έγιναν τη χρονιά που πέρασε: «Κοιτάω αυτό που έρχεται» ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ αυτό που σχολιάστηκε από όλους ήταν η ανανεωμένη της εμφάνιση που την έκανε να μοιάζει τουλάχιστον μία δεκαετία νεότερη.

Καρύδη- Αθερίδης: Ποιος πήρε την απόφαση του χωρισμού

Από την πρώτη στιγμή είχε ξεκαθαριστεί ότι, παρά τον απρόσμενο χωρισμό τους, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και δεν έχουν σταματήσει να επικοινωνούν αλλά και να συναντιούνται.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, η απόφαση για τον χωρισμό ανήκε αποκλειστικά στη Σμαράγδα Καρύδη αλλά έγινε σεβαστή από τον 60χρονο συνάδελφό της. Μάλιστα εκείνος ήταν από μετακόμισε από τη στέγη που μοιράζονταν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ακρόπολης.

Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη το 2007.

Αν και ο λόγος του χωρισμού, δεν έγινε ποτέ επίσημα γνωστός ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη, η παραπάνω πηγή δεν αποκλείει να υπάρχει πλέον ένας νέος άντρας στο πλευρό της Σμαράγδας: «Είναι μια πολύ ελκυστική γυναίκα, με μια προσωπικότητα χαρισματική, ενώ δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι άκρως συντροφικός άνθρωπος που έκανε μακροχρόνιες σχέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες εκεί έξω που θα ήθελαν να είναι στο πλευρό της ενώ εκείνη για να είναι δίπλα σε έναν άντρα πρέπει πάνω από όλα να τον θαυμάζει».