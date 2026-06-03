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Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, όπου μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή, αναφερόμενος τόσο στη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού όσο και στην εμπειρία του από την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η ενασχόλησή του με την παρουσίαση δεν ήταν κάτι που επιδίωξε ο ίδιος, ενώ παραδέχτηκε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί γύρω από την εκπομπή. Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η δική του συμμετοχή δεν είχε καμία σχέση με τις αλλαγές που προηγήθηκαν.

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«Δεν κυνήγησα την παρουσίαση. Στην αρχή τα βρήκα σκούρα και είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό, που είχε γίνει με τα παιδιά που παρουσίαζαν πριν. Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας. Δέχτηκα μια πρόταση που μου έκαναν. Δεν είπα να διώξουν κάποιον».

Συνεχίζοντας, μίλησε για το άγχος που ένιωσε αναλαμβάνοντας μια ζωντανή ενημερωτική εκπομπή και για την ευθύνη που συνεπάγεται η διαχείριση σοβαρών θεμάτων της επικαιρότητας.

«Όλοι οι δημοσιογράφοι με ρωτούσαν για αυτό και εγώ είχα το άγχος της ζωντανής εκπομπής. Στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωρά λάθος.

Στέγνωνε το στόμα μου. Αντιμετώπιζα κάτι πολύ σοβαρό και εγώ σαν ιδιοσυγκρασία δεν είμαι πολύ σοβαρός. Ένιωθα ότι κρίνομαι. Μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του με την Κατερίνα Γερονικολού, εξηγώντας πως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις συχνά δεν του αφήνουν τον ελεύθερο χρόνο που θα ήθελε.

«Πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει αλλά μάλλον είμαι πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω στη ψησταριά».

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Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε επίσης για την εμπειρία του ως παραγωγός στην ταινία «Κουραμπιέδες από χιόνι», αποκαλύπτοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία τού προκάλεσε έντονο άγχος, παρά τη θετική πορεία που είχε το εγχείρημα.

«Γκρίζαρα. Με έφαγε το άγχος της παραγωγής της ταινίας “Κουραμπιέδες από χιόνι”. Πήγε πολύ καλά, αλλά μέχρι να πάει καλά άσπριζε τρίχα τρίχα. Όλα έγιναν στην ανάγκη να πεις “γιατί να μην δοκιμάσω κάτι που θέλω ακριβώς;”. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής αναζήτησης. Έφτασα ηλικιακά να μπορώ να το κάνω και μετά από 25 ταινίες ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο».

Τέλος, έγινε αναφορά και στην πρόσφατη δήλωσή του για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, όταν σχολιάζοντας τα όσα είχαν ειπωθεί για το φινάλε του Survivor είχε αναφέρει: «Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».

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