Ένα ευχέλαιο μάλλον χρειάζονται στον ΣΚΑΪ αφού μετά την Έλενα Παπαρίζου και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης νοσηλεύτηκε με πνευμονία και κολικό στα νεφρά. Ήδη από τη χτεσινή εκπομπή φαινόταν ότι δεν ένιωθε καλά, αφού η φωνή του έβγαινε με δυσκολία.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μέσα από την κλινική χωρίς να χάσει το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Μετά από λίγες ώρες νοσηλείας ο 44χρονος ηθοποιός πήρε εξιτήριο και συνεχίζει την ανάρρωση στο σπίτι του με τη φροντίδα της συντρόφου του, Κατερίνας Γερονικολού. Τη θέση του στο πλατό του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» πήρε ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Όλα τα κανάλια έχουν βγάλει εκατομμύρια στην πλάτη μου» ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή Buongiorno αποκαλύπτοντας ότι οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί τον έχουν στη μαύρη λίστα τους. Αφορμή στάθηκε η διαπίστωση του Δημήτρη Ουγγαρέζου –με τον οποίο είχε συγκρουστεί πρόσφατα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης– ότι ενώ το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι για το πρωτοχρονιάτικο The Voice, τον έκοψε η Acun Medya επειδή τους είχε κατακρίνει για το σοβαρό ατόπημα που είχε γίνει με τον χάρτη της Ελλάδα στο τρέιλερ του Survivor.

Έξι μήνες μετά την πληροφορία της HuffPost για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου (την αποκάλυψη είχε κάνει πρώτος ο Κωνσταντίνος Βασάλος, γεγονός που είχε προκαλέσει την οργισμένη διάψευσή του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραδέχτηκε ότι είναι μαζί με την τραγουδίστρια στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι πάνω από όλα είναι ο γιος του. Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στη δημόσια στήριξή του προς την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, αν και οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως οι σχέσεις τους υπήρξαν αρκετά τεταμένες το προηγούμενο διάστημα.

Την ημέρα που γινόταν γνωστό ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου βρισκόταν σε νέα σχέση τους τελευταίους μήνες, ο πρώην σύζυγό της, Ανδρέας Φουστάνος πραγματοποιούσε βραδινή έξοδο στο Nox μαζί με τη σύντροφό του- και επίσης πλαστική χειρουργό- , Ιωάννα Βασιλάκου με την οποία είναι μαζί από το φθινόπωρο του 2024.

Ο Ανδρέας Φουστάνος με την Ιωάννα Βασιλάκου.

Κουίζ: Σε ποια εκπομπή οι δύο συμπαρουσιαστές δεν θέλουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον και κάνουν υπομονή μέχρι να τελειώσει η σεζόν;