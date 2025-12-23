Λίγες, μόλις, ώρες πριν από την προβολή του εορταστικού επεισοδίου του «Παρά Πέντε» και μία μέρα μόλις μετά τη μετάδοση της συνέντευξής της όπου αναφερόταν στους πρώην συντρόφους της, Σταύρο Ξαρχάκο και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, δημοσίευμα του Τlife ανακοίνωνε τον χωρισμό της Σμαράγδας Καρύδη από τον Θοδωρή Αθερίδη μετά από 23 χρόνια σχέσης.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει στις 14 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς στην οποία πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης. Εκεί είχαν ποζάρει μαζί με την κόρη του Φωτεινή.

Advertisement

Advertisement

Πριν από δύο εβδομάδες, η Σμαράγδα Καρύδη είχε αποφύγει με διπλωματικό τρόπο να μιλήσει για τον Θοδωρή Αθερίδη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου:

Σμαράγδα Καρύδη: «Κανείς δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή»

Λίγες μέρες πριν η 56χρονη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, είχε ερωτηθεί για τη σχέση της και η απάντησή της ήταν λίγο διαφορετική σε σχέση με προηγούνμενες αναφορές της στον άνθρωπό της. «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: “Δεν θα καπνίσω”. Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».

Η Σμαράγδα Καρύδη με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Θοδωρή Αθερίδη το 2013.

«Η Σμαράγδα Καρύδη, ούτε σταμάτησε, ούτε θα σταματήσει να αγαπάει τον Θοδωρή Αθερίδη» σχολιάζει άνθρωπος από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού. «Περνούσαν μία κρίση το τελευταίο διάστημα αλλά πιστεύαμε ότι θα το ξεπεράσουν. Ήταν ένας βελούδινος χωρισμός. Απλά σταμάτησαν να βρίσκονται στην ίδια σελίδα».

Με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Θοδωρή Αθερίδη το 2014.

Η Σμαράγδα Καρύδη με τον Θοδωρή Αθερίδη, την πρώην σύζυγό του, Έλενα Γκασούκα και τον σύζυγο της κόρης τους, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα το 2018.