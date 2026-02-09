Στην Αθήνα αναμένεται να προσγειωθεί με ιδιωτική πτήση ο Μπραντ Πιτ σε λίγες μέρες. Από εκεί ο 62χρονος Χολιγουντιανός σταρ θα μεταφερθεί σε κοντινό ελικοδρόμιο προκειμένου να μεταβεί στο νησί της Ύδρας όπου θα μείνει λίγες μόλις μέρες για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders σε σκηνοθεσία του Έντουαρντ Μπέργκερ (Κονλάβιο) και συμπρωταγωνιστές την Τζουλιάν Νίκολσον (Blonde) και τον Ντάνι Χάστον (The Aviator).

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, o Μπραντ Πιτ θα διανυκτερεύσει, στην πολυτελή βίλα που ανήκει στο ξενοδοχείου «Ορλώφ» της Ύδρας, ενώ μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων bodyguards θα βρίσκεται συνεχώς γύρω του προκειμένου να τον προστατεύσουν τόσο από το κοινό που θα θέλει να τον πλησιάσει όσο και τους παπαράτσι και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Ποια Ελληνίδα θα παίξει δίπλα στον Μπραντ Πιτ;

Για τον ρόλο της Ελληνίδας που θα γυρίσει σκηνή δίπλα στον πρώην σύζυγο της ελληνικής καταγωγής, Τζένιφερ Άνιστον, παραδέχτηκε ότι είχε περάσει από δοκιμαστικό η Στεφανία Γουλιώτη. Τον ρόλο όμως έχει ήδη κερδίσει μια άλλη ταλαντούχα ηθοποιός, που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί σε πετυχημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, αν και το background της είναι κυρίως θεατρικό. Η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια μάλιστα έχει υπογράψει σύμφωνο εχεμύθειας ώστε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της στην ταινία του Μπραντ Πιτ.

Όσο για τον Μπραντ Πιτ, στη συγκεκριμένο κινηματογραφικό θρίλερ, που θα του προσφέρει έναν «από τους πιο σκοτεινούς ρόλους της καριέρας του» όπως έχει γραφτεί, εκτελεί και ρόλο συμπαραγωγού- μαζί με τον Ρίντλεϊ Σκοτ- με την εταιρεία Plan B που είχε ιδρύσει παλιότερα με την Άνιστον.

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ξεκινήσει από τις 2 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο, αφού σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας που βασίζεται στο best seller βιβλίο του Τιμ Γούιντον, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται έναν Αυστραλό που αγοράζει ένα σπίτι στην Ιρλανδία για την οικογένειά του αλλά όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται μυστηριωδώς, εκείνος ξεκινάει την αναζήτησή της μαζί με τη μικρή τους κόρη.

Άλλες πηγές αναφέρουν στη HuffPost ότι ο Μπραντ Πιτ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνει και μία μέρα στην Αθήνα ενώ δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα τον συνοδεύσει η σύντροφός του, Ινές Ντε Ραμόν. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός ηθοποιός επισκέπτεται την Ελλάδα, έχοντας καταφέρει όμως να παραμείνει ινκόγκνιτο.