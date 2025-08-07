Εδώ και λίγες μέρες η 72χρονη σύζυγος του 47χρονου προέδρου της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν κάνει μόνη της διακοπές στον αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό του ζευγαριού στη Γαλλική Ριβιέρα, τη θερινή προεδρική κατοικία στο Φρούριο Μπεγκανσόν. Ήδη οι παπαράτσι την έχουν απαθανατίσει με τους σωματοφύλακές της πριν επιβιβαστεί σε σκάφος για να κάνει καταδύσεις ενώ πολύ συχνά κάνει βόλτες με το ποδήλατό της ή επιμελείται το καθημερινό μενού στις κουζίνες. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι στο πλευρό της Μπριζίτ είχαν σπεύσει να βρεθούν οι κόρες της Λορένς και Τιφέν.

Η πρωτοφανής απουσία του Εμανουέλ Μακρόν από δίπλα της έχει ήδη απασχολήσει ιδιαίτερα τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης ειδικά μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν τον γύρο του κόσμου περί σοβαρής κρίσης στον γάμο τους. Αφορμή είχε σταθεί το περιβόητο επεισόδιο στο προεδρικό αεροσκάφος, όπου εκείνη φαινόταν να τον σπρώχνει πριν αποβιβαστούν στο Βιετνάμ- το γραφείο Τύπου είχε αντιδράσει με καθυστέρηση λέγοντας πως το ζευγάρι απλά «αστειευόταν», ισχυρισμός που η αλήθεια είναι ότι δεν έπεισε πολλούς. Στη συνέχεια, σε επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνος άπλωσε το χέρι του για να τη βοηθήσει να κατέβει τα σκαλιά του αεροπλάνου αλλά εκείνη τον αγνόησε επιδεικτικά.

Advertisement

Advertisement

«Το ηθικό της Μπριζίτ Μακρόν είναι στο ναδίρ»

Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τίτλους που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα της Μπριζίτ Μακρόν, η οποία αυτό το καλοκαίρι ήρθε αντιμέτωπη με δυο οικογενειακές απώλειες με απόσταση μόλις λίγων ημερών: Στις 2 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η μεγαλύτερη αδελφή της Αν Μαρί και στις 19 του ίδιου μήνα η 68χρονη ανιψιά της Κριστίν.

Την ίδια περίοδο το ζεύγος Μακρόν αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Κάντις Όουενς, η οποίο φρόντισε να επαναλάβει με έμφαση τη γνωστή θεωρία που κυκλοφορεί όλα αυτά τα χρόνια που θέλει τη Μπριζίτ Μακρόν να έχει γεννηθεί άντρας και μάλιστα με το όνομα του αδελφού της Ζαν Μισέλ Τρονιέ. Η αγωγή των Μακρόν που κατατέθηκε στο Ντέλαγουέαρ των ΗΠΑ πήρε διεθνείς διαστάσεις αφού είναι ελάχιστες οι φορές στη σύγχρονη ιστορία που αρχηγός κράτους καταθέτει προσωπική αγωγή έξω από τη χώρα του.

«Φοβάμαι τον θάνατο»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle η Μπριζίτ Μακρόν δεν είχε διστάσει να παραδεχτεί ότι φοβάται τον θάνατο: «Πάντα ένιωθα αυτόν τον τρόμο για τον θάνατο. Γιατί, όταν ήμουν πολύ μικρή, μπήκε στη ζωή μου. Και όταν εμφανίζεται, σε αιφνιδιάζει εντελώς», εξήγησε πριν προσθέσει: «Τίποτα δεν σε βοηθά. Ήμουν η τελευταία από έξι παιδιά. Η μεγαλύτερη αδελφή μου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μαζί με τον σύζυγό της και το παιδί που κυοφορούσε. Ήμουν 8 ετών. Είναι μαζί μου, κάθε μέρα της ζωής μου».